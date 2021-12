Zmiana trenera w ekstraklasie. Mocne nazwiska. "Tu nie chodzi o czas"

- Legia wygrała zasłużenie, była od nas lepsza - stwierdził w środę Dariusz Żuraw, który dzień po porażce 0:4 przy Łazienkowskiej stracił pracę. Do końca roku - a więc de facto w niedzielnym meczu z Górnikiem Łęczna - zastąpi go Paweł Karmelita. Ale tylko do końca roku, bo dotychczasowy asystent Żurawia ma być w Zagłębiu tylko szkoleniowcem tymczasowym.

Kto przejmie zespół po nowym roku? Faworyt jest jeden - Piotr Stokowiec. 49-letni szkoleniowiec pracował już w Lubinie w latach 2014-2017, kiedy awansował z Zagłębiem do ekstraklasy, a następnie wywalczył pierwszy w swojej karierze trenerskiej medal za zajęcie trzeciego miejsca.

Serwis meczyki.pl jednak informuje, że sprawa zatrudnienia Stokowca w Zagłębiu nie jest przesądzona. Tym bardziej że klub nadal nie dogadał się z trenerem i wciąż rozważa inne opcje. A te są przynajmniej jeszcze trzy, bo w Lubinie zastanawiają się także nad zatrudnieniem Pavela Hapala (ostatnio reprezentacja Słowacji), Marcina Brosza (ostatnio Górnik Zabrze) i Mariusza Lewandowskiego (niedawno zwolniony z Bruk-Betu).

Czas nie jest w tej sytuacji kluczowy

Zagłębie nie radzi sobie najlepiej w tym sezonie ekstraklasy. Co prawda nie znajduje się w strefie spadkowej, ale ma nad nią zaledwie pięć punktów przewagi. Takie wyniki nie spełniają oczekiwań władz klubu. Bardzo źle wygląda także linia defensywna drużyny, bo obecnie bilans bramkowy to 19 zdobytych i aż 34 stracone. Jedynym klubem z gorszym wynikiem (35 goli straconych) jest przedostatni Górnik Łęczna.

Według mediów władzom klubu zależy na tym, aby nowy szkoleniowiec miał dobry plan naprawczy. Czas w wyborze odpowiedniej osoby nie jest najważniejszy, choć nowy trener miałby objąć zespół najpóźniej od nowego roku. Spotkanie na szczycie w tej sprawie ma się odbyć w najbliższy poniedziałek 20 grudnia.