Kapitalny gol Wisły Kraków! Bomba z 30 metrów! "Nie dało się tego zrobić lepiej!" [WIDEO]

Mecz Wisły Kraków z Bruk-Betem to spotkanie o "sześć punktów". Obie drużyny uwikłały się w walkę o utrzymanie i mecz w Krakowie był dla nich meczem o trochę lepsze humory i pozycję wyjściową w rundzie wiosennej. Od początku spotkania przewagę miała Wisła i udokumentowała ją golem. I to jakim!

REKLAMA

Zobacz wideo Legenda Legii jednoznacznie: Jest winny chaosu. "To nie jest katastrofa. To skandal"

Prezes Ekstraklasy zdradził, ilu zawodników jest w pełni zaszczepionych

Gol kolejki już w pierwszym meczu? Co za trafienie El Mahdiouiego!

W 23. minucie piłkę około 30 metrów od bramki gości dostał Aschraf El Mahdioui. Wiślak to najczęściej podający piłkarz w ekstraklasie, ale tym razem postanowił nie oddawać piłki, tylko uderzyć z dystansu na bramkę Tomasza Loski. I była to decyzja fantastyczna – Holender uderzył mocno, a piłka dodatkowo dostała rotacji, dzięki czemu zmyliła bramkarza i wpadła do siatki. – Nie dało się tego zrobić lepiej! Dlaczego czekał do kolejki numer 19? – krzyczał komentujący to spotkanie dla Canal+Sport Wojciech Jagoda.

Więcej o ekstraklasie przeczytasz również na Gazeta.pl!

To pierwszy gol El Mahdiouiego w tym sezonie ekstraklasy. W poprzedniej kolejce ten piłkarz zaliczył też swoją pierwszą asystę, kapitalnie podając piłkę do Konrada Gruszkowskiego. Tamta asysta niewiele jednak dała Wiśle, bo krakowianie przegrali z Zagłębiem Lubin 1:2. Tym razem wiele wskazuje na to, że Wisła odniesie upragnione zwycięstwo. Mecz trwa, a gospodarze prowadzą 3:0.

Zimowe czystki w Jagiellonii. Trzech piłkarzy na wylocie z klubu