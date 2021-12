Media: Gwiazdor Legii chce odejść po ataku chuliganów. Jest oferta

Mahir Emreli nie zagrał w środę z Zagłębiem Lubin (4:0). Azerski napastnik nie znalazł się nawet w kadrze meczowej na to spotkanie. Dostał dwa dni wolnego. Podobnie jak Luquinhas po tym, jak obaj mieli zostać pobici przez chuliganów, którzy po niedzielnym meczu z Wisłą Płock (0:1) w okolicach ośrodka Legia Training Center w Książenicach zaatakowali legijny autokar.

Dzień po ataku chuliganów na autokar Legii pracownicy klubu spotkali się z zawodnikami. Chcieli sprawdzić, jak się czują, wesprzeć ich i wysłuchać. W spotkaniu z Luquinhasem - najbardziej poszkodowanym piłkarzem - uczestniczył prezes i właściciel klubu Dariusz Mioduski. Emrelego miał odwiedzić dyrektor sportowy Radosław Kucharski.

To właśnie Kucharski latem sprowadził Emrelego do Legii. Azerskie media piszą teraz, że przygoda 24-letniego napastnika z warszawskim klubem może potrwać bardzo krótko. Bo nie dość, że Emreli sam chce odejść z Legii, to jeszcze interesuje się nim Fehervar FC. Obecnie czwarty zespół ligi węgierskiej, który według azerisport.com jest w stanie zapłacić Legii za jej najlepszego strzelca około dwóch milionów euro.

Emreli może odejść z Legii Warszawa

Informacje azerskich mediów mogą być prawdziwe, bo Fehervar FC już latem chciał pozyskać Emrelego, kiedy ten po wygaśnięciu kontraktu Karabachem FK podpisał trzyletnią umowę z Legią. - Najważniejszy powód, dla którego przyszedłem do Legii, to regularna walka o tytuł i chęć rozwoju klubu dzięki grze w europejskich pucharach. Polska liga jest lepsza niż azerska i wiem, że występując w niej poprawię swoje umiejętności. Mam wielką chęć już dołączyć do kolegów na treningu - mówił Emreli dla oficjalnej strony Legii po podpisaniu kontraktu.

Emreli nie strzelił w Legii gola od ponad dwóch miesięcy - od spotkania z Napoli w czwartej kolejce fazy grupowej Ligi Europy (1:4). Wciąż z 11 bramkami jest jednak najskuteczniejszym strzelcem mistrzów Polski.