Trzęsienie ziemi w klubie ekstraklasy! Kolejny trener bez pracy

8 wygranych, 2 remisy i aż 11 porażek - tak mizernie prezentuje się bilans Dariusza Żurawia w roli trenera Zagłębia Lubin. I ten bilans się już nie poprawi, bo Żuraw został zwolniony, choć przejął klub w lipcu, gdy zastąpił Słowaka Martina Sevelę. Zostawia drużynę na 13. miejscu ekstraklasy.

- To kolejna porażka po łatwo straconych bramkach. Uczulaliśmy zawodników, że początek będzie ważny, że nie mogą dać się Legii rozpędzić. Chcieliśmy wykorzystać błędy, które - patrząc na ostatnie wydarzenia - gospodarze mogli popełniać. Niestety, nie wykorzystaliśmy swoich okazji - przyznał po przegranym 0:4 meczu z Legią Warszawa trener Żuraw. Jak donosi Interia, to właśnie tak dotkliwa porażka sprawi, że Żuraw pożegna się z posadą. Od stycznia miałby go zastąpić Piotr Stokowiec.

Lech też zwolnił Żurawia

Dariusz Żuraw w kwietniu tego roku został zwolniony z Lecha Poznań, ze względu na fatalne wyniki w lidze. Niczego nie zmienił wówczas fakt, że wprowadził poznański klub do fazy grupowej Ligi Europy. Wcześniej prowadził rezerwy Kolejorza, Znicz Pruszków, Miedź Legnicę i Odrę Opole.

Jako piłkarz rozegrał 127 meczów w ekstraklasie i aż 131 w Bundeslidze (w brawach Hannovera). Występował na pozycji stopera.