Zbigniew Boniek jednym zdaniem wywołał burzę po wygranej Legii. "No to czekam"

Aleksandar Vuković wrócił na ławkę trenerską Legii Warszawa w wielkim stylu. W środę mistrz Polski rozbił w zaległym spotkaniu ekstraklasy Zagłębie Lubin 4:0 po dwóch golach Rafy Lopesa i po jednej Tomasa Pekharta i Mateusza Hołowni, dzięki czemu po wielu tygodniach wydostał się ze strefy spadkowej.

W środę na stadionie przy ul. Łazienkowskiej Legia zagrała kilka dni po meczu przegranym z Wisłą Płock 0:1. Wówczas podczas powrotu, do autokaru, gdzie przebywali piłkarze stołecznego zespołu, wtargnęli nagle chuligani, którzy pobili Luquinhasa i Mahira Emreliego. Obaj zawodnicy nie znaleźli się w kadrze na spotkanie z Zagłębiem Lubin.

Po wygranej z ekipą Dariusza Żurawia 4:0 głos na temat Legii zabrał były prezes PZPN, Zbigniew Boniek. - No to czekam kiedy i kto pierwszy podziękuje "kibicom" za doping" - napisał na Twitterze, odnosząc się w ten sposób do skandalicznych zdarzeń z niedzieli.

"Chociaż Legia Warszawa zagrała najlepszy mecz w ekstraklasie jesienią, pokonała Zagłębie Lubin 4:0 i opuściła strefę spadkową, to jej kibice kolejny raz dali wyraz wściekłości na to, co dzieje się w klubie. Pierwszy mecz czwartej kadencji Aleksandara Vukovicia minął pod znakiem obiecującej gry drużyny, ale też ostrego protestu jej kibiców" - pisał w swojej relacji po meczu Legii z Zagłębiem Konrad Ferszter ze Sport.pl.

Obecnie Legia po 17 meczach ekstraklasy ma na koncie zaledwie 15 punktów i zajmuje 15. miejsce w ekstraklasie. W kolejnym, ostatnim już w tym roku meczu, mistrz Polski zagra w Warszawie z rewelacyjnie spisującym się w ostatnich tygodniach Radomiakiem Radom. Początek meczu w niedzielę 19 grudnia o godz. 17:30.