Vuković uderzył w szatni w bardzo mocne tony. "Nawet Guardiola tak by nie pomógł"

Jeszcze w niedzielę wieczorem faworytem do zastąpienia Marka Gołębiewskiego był Leszek Ojrzyński. Atak kiboli na klubowy autobus zmienił sytuację. Potrzebny był trener, który zanim zacznie porządkować boisko, zajmie się szatnią i przekona zawodników do pozostania w Legii. Ktoś ze statusem w Legii i charyzmą. Jeden trening to za mało, by drużyna zaczęła lepiej grać w piłkę. Ale dwa popołudnia to wystarczająco dużo, by piłkarze chcieli się bardziej dla drużyny poświęcać. I stąd to 4:0 z Zagłębiem Lubin.

REKLAMA

Zobacz wideo "Chcemy, żeby kobieca piłka była w każdym zakątku naszego kraju"

Gołębiewski robił co mógł, ale nie ma charyzmy ani statusu Vukovicia

Marek Gołębiewski miał próbować wszystkiego. Najpierw napakowywał piłkarzy wiedzą, później wolał analizować mniej. Zmieniał taktykę, formy treningu. Raz bardziej skupiał się na swoim zespole, raz szczegółowiej omawiał grę rywala. Ale na koniec musiał rozłożyć ręce, bo widział wyniki badań zmęczeniowych i słyszał narzekania piłkarzy, że mają nogi jak z waty. "Nie damy rady pomóc drużynie" - mówiło wielu. Problemem było rozróżnienie, u kogo wynikało to z troski, a u kogo z obojętności i lenistwa. Przypuszczamy, że podobnych zdań nie powiedzą nowemu trenerowi.

Na trybunach protest kibiców Legii. "Mioduski, wypie*****j" zamiast dopingu

Aleksandar Vuković musiałby jednak być cudotwórcą, żeby w półtora dnia odmienić słabą od miesięcy Legię. Legii nie pomogła magiczna różdżka trenera, nie pomogło pobicie piłkarzy. O tym akurat musieli spróbować jak najszybciej zapomnieć. Kluczowa była charyzma Vukovicia, który wrócił do Legii, mając w głowie kilka celnych zdań. Na konferencji prasowej barwnie porównywał, że jest w Legii z powrotem, bo pali się jego dom. A później pożyczył zdanie od Johna F. Kennedy’ego "Nie pytaj, co klub może zrobić dla ciebie, ale co ty możesz zrobić dla klubu". To była rozgrzewka. Później wszedł do szatni i uderzył w jeszcze mocniejsze tony. Zrobił na piłkarzach wrażenie. W tym momencie, gdy Legia zajmowała ostatnie miejsce w tabeli, w niedzielę przegrała 12. raz w tym sezonie, a do środy nie zagoiły się jeszcze rany pobitych piłkarzy, taki trener, jak Vuković, mógł pomóc zespołowi bardziej niż Pep Guardiola.

"Słysząc o stylu, w jakim do szatni wszedł Vuković, można spodziewać się, że wykorzysta to 4:0"

Bo priorytety były jasne: najpierw trzeba było zająć się głowami piłkarzy, a dopiero później ich nogami. Na porządny trening będzie czas dopiero podczas obozu przygotowawczego w Dubaju. Wcześniej Legia zagra jeszcze jeden mecz - z Radomiakiem Radom. Vuković nie zmieni w tydzień taktycznych fundamentów. Co najwyżej przemaluje elewacje i będzie liczył, że piłkarze dalej będą spijali mu z ust, a później Legii znów dopisze szczęście. Przeciwko Zagłębiu, którego kryzys umykał wobec kryzysu Legii - pierwszy raz od kilku tygodni - dopisało.

Prześmiewcze okrzyki, strach i panika w Legii. Ale wtedy do akcji wkroczył Vuković

Goście trzy razy w jednej akcji obijali słupki. Gospodarzom wreszcie wpadało. Ze Stalą Mielec, Górnikiem Zabrze czy Cracovią też uporczywie dośrodkowywali w pole karne, ale nie dawało to żadnych efektów. W środę po centrach padły wszystkie gole. Za niemrawy i niepewny początek Legia nie zapłaciła stratą gola. Za to za lepszą grę od 15. minuty szybko została nagrodzona bramką Rafaela Lopesa.

Ale to dopiero pierwszy krok. Pewnie większy niż większość obserwatorów się spodziewała, jednak przed Legią kolejne. Słysząc o stylu, w jakim do szatni wszedł Vuković, można spodziewać się, że wykorzysta to 4:0, by dodać piłkarzom energii i wiary w siebie, czyli dotychczas najbardziej brakujących elementów. Zwycięstwa z Zagłębiem nie należy ani przeceniać, ani deprecjonować. Spotkały się dwa zespoły będące na zakręcie. Zagłębie się rozbiło, Legia jedzie dalej. W niedzielę napotka jednak rozpędzony Radomiak Radom.