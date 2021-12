Były kapitan Arki Gdynia Krzysztof S. zatrzymany! Grozi mu nawet 25 lat więzienia

Trwa śledztwo ws. grupy przestępczej zajmującej się wyłudzeniami podatku VAT i wystawianiem fałszywych faktur. Krzysztofowi S. grozi do 25 lat pozbawienia wolności. - Według naszej wiedzy śledztwo dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej, która miała zajmować się wystawianiem poświadczających nieprawdę, nierzetelnych faktur i wprowadzeniem ich do obrotu. W ten sposób, według śledczych z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą, między innymi Krzysztof S. miał uzyskiwać korzyści majątkowe - czytamy w serwisie meczyki.pl. Niewykluczone, że w kolejnych dniach usłyszymy o kolejnych zatrzymaniach.

Warto pamiętać, że Krzysztof S., został skazany za korupcję z sezonu 2004/05. Łącznie w barwach Arki rozegrał 265 spotkań, przyczyniając się do awansów do ekstraklasy oraz zdobycia Pucharu Polski i Superpucharu. Po zakończeniu kariery piłkarskiej rozpoczął pracę szkoleniowca. W roli asystenta pomógł utrzymać się Wiśle Płock w ekstraklasie, a następnie współpracował w Arce z trenerem Aleksandrem Rogiciem na stanowisku asystenta trenera I drużyny. Jako piłkarz grał także w m.in. Olimpii Elbląg i Warty Poznań.

Po 20 kolejkach pierwszej ligi, czyli zaplecza ekstraklasy, Arka Gdynia zajmuje siódme miejsce i traci jeden punkt do miejsca gwarantującego baraże.