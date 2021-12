Komisja Ligi była bezwzględna. Radomiak surowo ukarany po meczu z Lechem

Radomiak Radom sprawił ogromną niespodziankę, pokonując w sobotę na własnym stadionie Lecha Poznań w spotkaniu 18. kolejki ekstraklasy. Niestety wielki wyczyn drużyny prowadzonej przez Dariusza Banasika został przykryty przez skandaliczne zachowanie kibiców.

W trakcie sobotniego meczu ochrona otrzymała polecenie ściągnięcie wywieszonego przez lokalnych fanów transparentu uderzającego w prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego. Taki ruch nie spodobał się szczególnie kilku pseudokibicom Radomiaka, którzy zaatakowali interweniujących ochroniarzy.

W wyniku tych skandalicznych wydarzeń, trzech pracowników ochrony potrzebowało pomocy lekarskiej, więc zostali przewiezieni do szpitala. - Jeden z pokrzywdzonych doznał urazu głowy, drugi złamania mnogiego podudzia, a trzeci - złamania kości ramiennej przekazała PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Agnieszka Borkowska.

We wtorek sąd w Radomiu przychylił się do wniosku śledczych i wydał decyzję o tymczasowym aresztowaniu na dwa miesiące pięciu mężczyzn. W poniedziałek wszyscy usłyszeli zarzuty. Pierwszy z nich ma związek z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych i dotyczy zakłócenia imprezy sportowej poprzez wdarcie się na teren stadionu. Drugi dotyczy udziału w pobiciu trzech członków służby porządkowej, co zostało zakwalifikowane jako występek o charakterze chuligańskim. To jednak jeszcze nie koniec. Do prokuratury mają być doprowadzani kolejni podejrzani.

W środę Radomiak został ukarany przez Komisję Ligi. Beniaminek ekstraklasy będzie musiał zapłacić karę pieniężną o wysokości 30 tysięcy złotych, a kibice Radomiaka otrzymali zakaz udziału zorganizowanych grup w czterech następnych meczach wyjazdowych ekstraklasy.

Ponadto, na środowym posiedzeniu Komisja Ligi anulowała także żółtą kartkę Patryka Plewki, którą pomocnik Wisły Kraków obejrzał w trakcie sobotniego spotkania z Zagłębiem Lubin (1:2).

Wcześniej wojewoda mazowiecki zamknął stadion Radomiaka na wtorkowe spotkanie z Piastem Gliwice, które zakończyło się remisem 2:2.

Radomiak Radom jest rewelacją sezonu 2021/22. Drużyna Dariusza Banasika zgromadziła w 18 meczach aż 32 punkty i zajmuje piąte miejsce w tabeli ekstraklasy.