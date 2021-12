Legia - Zagłębie. Gdzie i o której oglądać pierwszy mecz Vukovicia? [TRANSMISJA TV]

Legia Warszawa walczy o punkty i honor. Ostatnie dni były niezwykle trudne, ponieważ mistrzowie Polski spadli na ostatnie miejsce w tabeli, napadnięto autokar z piłkarzami w wyniku czego urazów doznali Luquinhas i Mahir Emreli, a do tego doszło do zmiany trenera. Na ławce trenerskiej po raz czwarty w swojej karierze zasiądzie Aleksandar Vuković.

REKLAMA

Zobacz wideo Legia - Spartak. Smutne pożegnanie z Ligą Europy

Legia Warszawa w kłębie zmian. Mistrzowie Polski w końcu się przełamią?

Marek Gołębiewski zrezygnował z prowadzenia Legii Warszawa po ostatniej porażce z Wisłą Płock (0:1). To była dwunasta przegrana zespołu w tym sezonie. Na jego miejsce stawiano Leszka Ojrzyńskiego, który w tej sytuacji zdawał się być najmocniejszym kandydatem. Władze klubu wybrały jednak swojego byłego trenera - Aleksandara Vukovicia. Serb będzie prowadził zespół do końca bieżącego sezonu. We wtorek przeprowadził już pierwszy trening.

Więcej treści sportowych znajdziesz na Gazeta.pl

Legia Warszawa próbuje podnieść się również po ataku na piłkarzy ze strony pseudokibiców klubu. Nie wiadomo jeszcze, czy w najbliższym starciu z Zagłębiem Lubin zagrają dwaj podstawowi zawodnicy zespołu: Luquinhas i Mahir Emreli. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami Brazylijczyk najbardziej ucierpiał i potrzebował okładu z lodu. Emrelemu natomiast zalecono odpoczynek i unikanie ciężkich treningów. Azer ma również rozważać odejście z klubu.

Zaskakujące słowa po mistrzostwie Verstappena. "Będę z wami szczery"

Legii udało się wygrać zaledwie cztery mecze w 16 kolejkach ekstraklasy. To nie jest najgorszy wynik w tym sezonie, jednak z drugiej strony nikt nie ma tylu porażek na koncie. Środowe spotkanie z Zagłębiem Lubin nie będzie należało do najłatwiejszych. Drużyna Dariusza Żurawia dopiero co podniosła się po serii czterech meczów bez wygranej w lidze, wygrywając w ostatniej kolejce ekstraklasy z Wisłą Kraków (2:1). Drużyna znajduje się na 13. miejscu w tabeli z dorobkiem 20 punktów, przewagą pięciu punktów nad strefą spadkową.

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin. Gdzie i o której obejrzeć spotkanie? Transmisja TV, stream online

Spotkanie Legii Warszawa z Zagłębiem Lubin to zaległy mecz 3. kolejki ekstraklasy. Mecz odbędzie się w środę (15 grudnia) na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej o godz. 20:30. Transmisję wydarzenia będzie można obejrzeć na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ Sport, TVP Sport i w serwisie sport.tvp.pl. Relacja na żywo będzie dostępna na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.