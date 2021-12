Kucharski komentuje przyjście Vukovicia do Legii. "Teraz będzie podobnie"

O zatrudnieniu nowego - starego szkoleniowca klub poinformował w poniedziałek. Aleksandar Vuković zastąpił Marka Gołębiewskiego i poprowadzi drużynę do końca obecnego sezonu. 42-latek obejmuje zespół z Łazienkowskiej już po raz czwarty w karierze. Jego największym sukcesem z Legią jest zdobycie mistrzostwa Polski w 2020 roku.

Nowe porządki Voukivicia

Serb szybko zabrał się także za porządki. Na oficjalnej stronie Legii Warszawa czytamy o zmianach w sztabie szkoleniowym mistrzów Polski: "Wraz z trenerem Aleksandarem Vukoviciem, do sztabu szkoleniowego pierwszej drużyny dołączą asystent trenera Aleksandar Radunović, trener bramkarzy Jan Mucha i trener przygotowania fizycznego Piotr Zaręba".

Vuković nie będzie miał łatwego zadania. Legia aktualnie jest na samym dole tabeli Ekstraklasy. Nie pomaga też zamieszanie po ataku kibiców na autokar klubowy, który wracał po porażce z Wisłą Płock do stolicy. - To moment, w którym trzeba zapytać, co ty możesz zrobić dla klubu, a nie co klub może zrobić dla ciebie. Jedna pochwała jest więcej warta, kiedy jesteś na dnie, niż tysiące pochwał, kiedy jesteś na szczycie - odważnie powiedział Vuko na konferencji prasowej.

Po blisko dobie od ogłoszenia decyzji w sprawie nowego szkoleniowca Legii głos zabrał Cezary Kucharski. - Dlatego tak upierałem się o Vukovica w Legii, charyzma, charakter, pokora i uczciwe stawienie spraw. Wiarygodność pokazał już Vuko na pierwszym treningu w 2001 r. i jak pamiętam od razu zyskał akceptację wszystkich. Podobnie będzie teraz w szatni Legii, oby mu nikt nie przeszkadzał... - napisał na Twitterze były menadżer Roberta Lewandowskiego.

Pierwszy sprawdzian dla nowego trenera Legii już w środę o 20:30. "Wojskowi" zmierzą się z Zagłębiem Lubin na własnym boisku. W nim niemal na pewno nie zagrają Mahir Emreli i Luquinhas. Obaj po ataku kibiców nie trenowali jeszcze z drużyną. - Jest wystraszony, nieufny, bardzo zasmucony tym, co się stało - opisał stan emocjonalny Brazyliczyka jego agent, Pedro Torrao.