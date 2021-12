Zagraniczny piłkarz na celowniku Legii Warszawa! Kapitan kadry młodzieżowej

Legia Warszawa mierzy się z ogromnym kryzysem sportowym. Mistrzowie Polski aktualnie znajdują się na samym dnie tabeli. Ze strefy spadkowej Legię ma wygrzebać trzeci już w tym roku trener – Aleksandar Vuković. W Warszawie zdają sobie sprawę również z tego, że w najbliższych miesiącach drużynę czeka spora rewolucja kadrowa.

Z klubu po sezonie mogą odejść piłkarze, którym kończą się kontrakty. Na tej liście są chociażby Artur Boruc, Andre Martins, Tomas Pekhart, Bartosz Kapustka, Mateusz Hołownia czy Maik Nawrocki. Wszystkim tym piłkarzom kontrakty kończą się w czerwcu 2022 roku. Pół roku później z klubu będzie mógł odejść również Rafa Lopes. W związku z ostatnimi wydarzeniami niepewna jest również przyszłość Luquinhasa i Mahira Emrelego.

Legia szuka więc piłkarzy, którzy mogliby wzmocnić drużynę. Jak dowiedział się portal meczyki.pl, jednym z kandydatów jest 18-letni Filip Kaloc – kapitan młodzieżowej reprezentacji Czech i zawodnik Banika Ostrawa. Jest to środkowy pomocnik, grający najczęściej na "szóstce". Jest zawodnikiem od "czarnej roboty", czyli walki w środku pola i przerywania akcji przeciwnika. Pomagają mu imponujące jak na jego wiek warunki fizyczne – Kalec mierzy 190 centymetrów. Młody Czech mógłby być alternatywą dla Ihora Charatina, który na razie całkowicie zawodzi.

Ściągnięcie Kaleca do Legii będzie jednak wyjątkowo trudne. Piłkarz ma kontrakt do 2024 roku i biorąc pod uwagę jego wiek, Legia będzie musiała wyłożyć duże pieniądze, żeby ściągnąć tego piłkarza do siebie. Banik z kolei jest klubem, który może pochwalić się stabilną sytuacją finansową i nie musi sprzedawać swoich piłkarzy poniżej ceny rynkowej. Tym bardziej że zbliża się sezon, w którym klub będzie obchodził 100-lecie istnienia, więc w Ostrawie chcą zbudować mocny zespół, aby godnie uczcić jubileusz. Dodatkowo pozycja negocjacyjna Legii jest wyjątkowo słaba. Chociaż trudno sobie wyobrazić, żeby Legia nie grała w przyszłym sezonie w ekstraklasie, to małe są szanse, żeby zagrała w europejskich pucharach. Ponadto w świat poszły doniesienia o ataku kibiców Legii na piłkarzy wracających z Płocka po meczu z Wisłą (0:1).

