Jest decyzja sądu! Kibole trafią do aresztu

Radomiak Radom sprawił ogromną niespodziankę, pokonując w sobotę na własnym stadionie Lecha Poznań w spotkaniu 18. kolejki ekstraklasy. Niestety wielki wyczyn drużyny prowadzonej przez Dariusza Banasika został przykryty przez skandaliczne zachowanie kibiców.

W trakcie sobotniego meczu ochrona otrzymała polecenie ściągnięcie wywieszonego przez lokalnych fanów transparentu uderzającego w prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego. Taki ruch nie spodobał się szczególnie kilku pseudokibicom Radomiaka, którzy zaatakowali interweniujących ochroniarzy.

Sąd zdecydował. Dwumiesięczny areszt dla pięciu pseudokibiców Radomiaka

W wyniku tych skandalicznych wydarzeń, trzech pracowników ochrony potrzebowało pomocy lekarskiej, więc zostali przewiezieni do szpitala. - Jeden z pokrzywdzonych doznał urazu głowy, drugi złamania mnogiego podudzia, a trzeci - złamania kości ramiennej przekazała PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Agnieszka Borkowska.

We wtorek sąd w Radomiu przychylił się do wniosku śledczych i wydał decyzję o tymczasowym aresztowaniu na dwa miesiące pięciu mężczyzn. W poniedziałek wszyscy usłyszeli zarzuty. Pierwszy z nich ma związek z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych i dotyczy zakłócenia imprezy sportowej poprzez wdarcie się na teren stadionu. Drugi dotyczy udziału w pobiciu trzech członków służby porządkowej, co zostało zakwalifikowane jako występek o charakterze chuligańskim.

Podejrzani to mężczyźni w wieku od 24 do 39 lat. Czterech z nich to mieszkańcy Radomia. We wtorek takie same zarzuty usłyszał także 18-latek z Radzymina, który jednak przyznał się od razu do winy. Wobec tego sąd zastosował w tym przypadku środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego i 10 tysięcy złotych poręczenia. Według rzeczniczki Prokuratury Okręgowej w Radomiu niewykluczone są kolejne zatrzymania w tej sprawie.