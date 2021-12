Gigant wkracza do walki o Kacpra Kozłowskiego! To byłby światowy hit transferowy

O tym, że Kacper Kozłowski niedługo zmieni klub pisze się już od dawna. W ostatnich dniach ofensywnego pomocnika Pogoni Szczecin łączyło się z Brighton Hove & Albion. Reprezentant Polski miałby jednak od razu zostać wypożyczony do beniaminka belgijskiej ekstraklasy, Royale Union Saint-Gilloise. To satelitarny klub Brighton, którego właścicielem także jest Tony Bloom. We wtorek "Super Express" poinformował jednak, że do gry o Kozłowskiego wchodzi kolejny klub.

Chodzi o Liverpool, który oferuje 10 milionów funtów, czyli o dwa więcej niż Brighton. - Bardziej istotne jest jednak to, że po kupnie Liverpool zgodziłby się na zwrotne wypożyczenie do Pogoni, do końca sezonu 2021/22. Zarówno Mroczek, a jeszcze bardziej trener Kosta Runjaic chciałby mieć piłkarza do końca sezonu, w sytuacji gdy Pogoń walczy o mistrzostwo Polski. Nasz informator potwierdza jednocześnie, że Brighton od początku wykazuje największe zdeterminowanie w wyścigu po Kozłowskiego - czytamy w "SE".

Kozłowski - najmłodszy uczestnik Euro w historii

Kacper Kozłowski występuje w pierwszym zespole Pogoni Szczecin od sezonu 2018/2019. Wychowanek Portowców łącznie rozegrał 43 spotkania, w których zdobył cztery bramki oraz zanotował siedem asyst. Kontrakt pomocnika z Pogonią jest ważny do końca czerwca 2023 roku. Kozłowski został też najmłodszym piłkarzem, który zadebiutował na mistrzostwach Europy - w meczu z Hiszpanią (1:1) wszedł na boisko w wieku 17 lat i 246 dni.

Warto dodać, że jeśli Kozłowski zdecydowałby się na transfer do Brighton, to spotkałby tam Jakuba Modera. Zawodnikiem tego klubu jest też Michał Karbownik, ale przebywa na wypożyczeniu w Olympiakosie Pireus.