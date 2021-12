Kolejne zmiany w Legii Warszawa! Jest pierwsza decyzja Vukovicia

Aleksandar Vuković wrócił do Legii Warszawa. Jak poinformowali mistrzowie Polski w oficjalnym komunikacie, Serb zastąpił Marka Gołębiewskiego poprowadzi drużynę do końca obecnego sezonu. 42-latek obejmuje zespół z Łazienkowskiej już po raz czwarty w karierze. Jego największym sukcesem z Legią jest zdobycie mistrzostwa Polski w 2020 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Legenda Legii jednoznacznie: Jest winny chaosu. "To nie jest katastrofa. To skandal"

Mączyński tłumaczy oddanie koszulek kibicom Śląska Wrocław. "Ważne, że się klika"

Zmiany w sztabie Legii. Vuković przyprowadził swoich ludzi

Oficjalna strona Legii Warszawa poinformowała również o innych zmianach w sztabie szkoleniowym mistrzów Polski. "Wraz z trenerem Aleksandarem Vukoviciem, do sztabu szkoleniowego pierwszej drużyny dołączą asystent trenera Aleksandar Radunović, trener bramkarzy Jan Mucha i trener przygotowania fizycznego Piotr Zaręba" – czytamy w komunikacie.

Wszyscy trzej pracowali już w Legii. Radunović był asystentem Vukovicia w trakcie jego pierwszej kadencji. Radunović odszedł z klubu, kiedy Vuković został zwolniony. Mucha i Zaręba pracowali dłużej. Obaj, podobnie jak inny trener przygotowania fizycznego Łukasz Bortnik (obecnie Hapoel Beer Szewa), rozstali się z Legią w marcu 2021 roku na wniosek ówczesnego trenera Czesława Michniewicza. Teraz Mucha i Zaręba wracają, aby pomagać Vukoviciowi. Mucha wraz z Krzysztofem Dowhaniem ma odpowiadać za bramkarzy. W klubie pozostaną także Ricardo Pereira i Arkadiusz Białostocki.

W sztabie Legii ma pozostać także Inaki Astiz, dołączony do niego po tym, jak Legię objął Marek Gołębiewski. Nie będzie w nim za to Włocha Alessio Di Petrillo oraz Przemysława Małeckiego, których do stolicy ściągał Czesław Michniewicz. Nie wiadomo jednak, czy umowy z tym trenerami zostaną rozwiązane, czy też klub znajdzie im inną rolę w Legii.

Błaszczykowski kończy 36 lat! Wybrano jego najlepsze gole w kadrze. I to przeciwko komu [WIDEO]

Nowy sztab szkoleniowy Legii z trenerem Aleksandarem Vukoviciem na czele nie ma wiele czasu, gdyż już w środę o godzinie 20:30 Legia rozegra u siebie mecz zaległy z Zagłębiem Lubin. W niedzielę z kolei mistrz Polski zakończy rundę spotkaniem przy Łazienkowskiej z Radomiakiem Radom.