Błaszczykowski kończy 36 lat! Wybrano jego najlepsze gole w kadrze. I to przeciwko komu [WIDEO]

Pierwszego gola w ekstraklasie strzelił wiosną 2005 roku, gdy Wisła Kraków ograła 1:0 klub Amica Wronki. Szerszej publiczności dał się poznać kilka tygodni później, gdy nękał obronę Panathinaikosu Ateny w eliminacjach do Ligi Mistrzów. W tych rozgrywkach zadebiutował jednak dopiero w barwach Borussii Dortmund, która w 2007 roku kupiła go z Białej Gwiazdy za trzy miliony euro.

Najlepszy okres w karierze Jakuba Błaszczykowskiego to jednak 2013 rok, gdy z Borussią dotarł do finału LM (przegranego z Bayernem Monachium). To było piękne ukoronowanie dwóch poprzednich sezonów, które Borussia kończyła z mistrzostwami Niemiec.

Ogółem dla dortmundczyków rozegrał 253 mecze, strzelił 32 gole i asystował 53 razy. Jednak dla wielu kibiców najważniejszymi bramkami w jego karierze były gole, które strzelał dla kadry. Szczególnie pamiętają go Rosjanie, których skarcił dwa razy. Najpierw strzelił gola i miał asystę w towarzyskim meczu z 2007 roku (2:2), a potem - już na Euro 2012 - popisał się cudownym strzałem. I ten szał radości Dariusza Szpakowskiego.

Ta bramka była na wagę remisu 1:1. Niestety, w kluczowym meczu turnieju w Polsce i na Ukrainie przegraliśmy 0:1 z Czechami i nie zagraliśmy w fazie pucharowej. Po raz ostatni Błaszczykowski zagrał w kadrze przeciwko Austrii w 2019 roku (0:0).

Były skrzydłowy Borussii, Wolfsburga i Fiorentiny wrócił do Krakowa zimą 2019 roku. I choć jest ważnym zawodnikiem Wisły, to często bywa kontuzjowany. Na początku obecnego sezonu znowu zerwał więzadła w kolanie. Najprawdopodobniej dopiero wiosną będzie w stanie wrócić do gry.

14 grudnia 2021 Kuba skończył 36 lat. Mamy nadzieję, że jego piękna przygoda jeszcze się nie skończyła. - Wszystkim tym, którzy pewnie będą po raz kolejny chcieli kończyć moją karierę, przypominam, że wstałem 100 razy i wstanę 101 raz. Tym, którzy mnie wspierają serdecznie dziękuję i w tych ciężkich czasach życzę wszystkim dużo zdrowia, bo to jest najważniejsze - mówił tuż po odniesieniu kontuzji.