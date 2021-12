Mączyński tłumaczy oddanie koszulek kibicom Śląska Wrocław. "Ważne, że się klika"

Ostatnie spotkanie 18. kolejki ekstraklasy zakończyło się niemałą niespodzianką. Warta Poznań, która jak dotąd wygrała tylko dwa spotkania pokonała Śląsk Wrocław, dla którego była to trzecia porażka, biorąc pod uwagę cztery ostatnie serie gier. Zwycięstwo pozwoliło zespołowi z Wielkopolski opuścić strefę spadkową.

Starcie kibiców z piłkarzami Śląska

Kibice Śląska, którzy przybyli do Grodziska Wielkopolskiego po końcowym gwizdku, wezwali piłkarzy, aby wytłumaczyli się z porażki. Jako pierwszy podszedł do nich Wojciech Golla, a następnie Waldemar Sobota i inni zawodnicy. Po żarliwej rozmowie sympatycy klubu z Wrocławia zażądali od nich, aby dali im swoje koszulki.

Na szczęście nie doszło do podobnej sytuacji, jaka miała miejsce z udziałem kibiców i zawodników Legii Warszawa. Akcja z udziałem Śląska Wrocław zakończyła się ostrą wymianą zdań, natomiast przekazanie koszulek miało być symbolem tego, że piłkarze nie są godni tego, aby nosić klubowe barwy.

Do sprawy odniósł się jeden z bardziej doświadczonych piłkarzy w zespole Śląska, Krzysztof Mączyński. "Robienie afery z tego, że część zawodników oddała dobrowolnie koszulki to lekka przesada. Ważne, że się klika, bo o to w tym chodzi. Nikt nikogo nie zmusił, a rozmowa jak najbardziej zasłużona i nikt nie ma z tym problemu. Rozliczać będziemy się po sezonie" - napisał na Twitterze.

Choć przez długi czas Śląsk Wrocław znajdował się w czołówce ligowej stawki, zła passa w kilku ostatnich kolejkach sprawiła, że zespół Jacka Magiery spadł na dziewiąte miejsce w tabeli. W ostatnim meczu w 2021 roku ekipa z Wrocławia zagra u siebie z Cracovią.

Kibice kolejnego klubu niezadowoleni z wyników

W ostatnim czasie to kolejna już sytuacja, gdy kibice danego klubu głośno wyrażają niezadowolenie z wyników. W wyniku kolejnej już w tym sezonie porażki Legii Warszawa grupa kibiców wtargnęła do klubowego autokaru nieopodal ośrodka treningowego "Wojskowych". Nieprzyjemnie było również podczas spotkania Zagłębia Lubin z Wisłą Kraków. Fani "Białej Gwiazdy" w trakcie meczu krzyczeli, że "jak spadniemy, to was za*****my".