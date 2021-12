Nie tylko Vuković wraca do Legii. Wielka przebudowa w klubie

Aleksandar Vuković wrócił do Legii Warszawa. Jak poinformowali mistrzowie Polski w oficjalnym komunikacie, Serb zastąpił Marka Gołębiewskiego poprowadzi drużynę do końca obecnego sezonu. 42-latek obejmuje zespół z Łazienkowskiej już po raz czwarty w karierze. Jego największym sukcesem z Legią jest zdobycie mistrzostwa Polski w 2020 roku.

Vuković kompletuje sztab. Odejścia i wielkie powroty

Jak informuje portal Legia.net, do sztabu szkoleniowego Legii Warszawa wrócą Aleksandar Radunović, Jan Mucha i Piotr Zaręba. Ten pierwszy znów będzie asystentem Vukovicia, tak jak było to w trakcie ostatniej kadencji Serba przy Łazienkowskiej. Radunović odszedł z Legii wraz ze zwolnieniem Vukovicia.

Nieco dłużej w sztabie szkoleniowym Legii pracowali trener bramkarzy Jan Mucha i trener przygotowania fizycznego Piotr Zaręba. Obaj, podobnie jak inny trener przygotowania fizycznego Łukasz Bortnik (obecnie Hapoel Beer Szewa), rozstali się z Legią w marcu 2021 roku na wniosek ówczesnego trenera Czesława Michniewicza. Teraz Mucha i Zaręba wracają, aby pomagać Vukoviciowi. Mucha wraz z Krzysztofem Dowhaniem ma odpowiadać za bramkarzy. W klubie pozostaną także Ricardo Pereira i Arkadiusz Białostocki.

Trener Legii wyrzucony ze sztabu Michniewicza: Mam ważny kontrakt, jadę na trening

W sztabie Legii ma pozostać także Inaki Astiz, dołączony do niego po tym, jak Legię objął Marek Gołębiewski. Nie będzie w nim za to Włocha Alessio Di Petrillo oraz Przemysława Małeckiego, których do stolicy ściągał Czesław Michniewicz. Nie wiadomo jednak, czy umowy z tym trenerami zostaną rozwiązane, czy też klub znajdzie im inną rolę w Legii.

Nowy sztab szkoleniowy Legii z trenerem Aleksandarem Vukoviciem na czele nie ma wiele czasu, gdyż już w środę o godzinie 20:30 Legia rozegra u siebie mecz zaległy z Zagłębiem Lubin. W niedzielę z kolei mistrz Polski zakończy rundę spotkaniem przy Łazienkowskiej z Radomiakiem Radom.

