Oficjalnie: Legia Warszawa ma nowego trenera! Czwarte podejście

Ostatnie godziny były prawdopodobnie najgorętsze w historii Legii Warszawa. W niedzielę zespół Marka Gołębiewskiego przegrał na wyjeździe z Wisłą Płock 0:1 i spadł na ostatnie miejsce w ekstraklasie. Po spotkaniu tymczasowy trener mistrzów Polski poinformował zespół, że rezygnuje z pełnionej funkcji.

REKLAMA

Zobacz wideo Legia - Spartak. Smutne pożegnanie z Ligą Europy

Był to jednak tylko początek złych rzeczy, jakie miały miejsce w ostatnich godzinach. Po przyjeździe do ośrodka treningowego w Książenicach do autokaru weszła grupa chuliganów, która pobiła zawodników. Najmocniej ucizpieć mieli Mahir Emreli, Luquinhas oraz Rafael Lopes.

Dwóch pobitych piłkarzy Legii nie zagra w następnym meczu. Lekarz zalecił dwa dni w łóżku

Klub po południu wydał oświadczenie, w którym potępił zajścia. Kilka godzin później Legia odniosła się też do sytuacji w sztabie szkoleniowym. Mistrzowie Polski potwierdzili odejście Gołębiewskiego oraz poinformowali, że zespół do końca sezonu poprowadzi Aleksandar Vuković.

Serb to były piłkarz Legii, który po zakończeniu kariery pracował w klubie jako asystent w pierwszej drużynie. W 2016 roku 42-latek na chwilę przejął drużynę po Besniku Hasim. Dwa lata później pełnił rolę tymczasowego szkoleniowca po Deanie Klafuriciu. W 2019 roku Vuković objął drużynę po Ricardo Sa Pinto i prowadził ją do jesieni 2020 roku, wcześniej zdobywają mistrzostwo Polski.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Ostatni raz Vuković poprowadził zespół 19 września, kiedy Lega przegrała u siebie z Górnikiem Zabrze 1:3. Po tym spotkaniu Serb został zwolniony, a jego miejsce zajął Czesław Michniewicz. Teraz Vuković wraca do Legii, by wypełnić wciąż obowiązujący kontrakt. Po zdobyciu mistrzostwa Polski umowa z Serbem została przedłużona do czerwca 2022 roku.

Policja reaguje ws. ataku na piłkarzy Legii. "Opieramy się na faktach"

- Jeżeli chodzi o ocenę sytuacji mojego zwolnienia, nic się nie zmieniło do dzisiaj. Od początku wiedziałem, że jest w tym jakieś drugie dno. Że kryje się za tym wszystkim coś więcej niż tylko porażka 1:3 z Górnikiem Zabrze. Oczywiście mam świadomość, że to jest tylko moja subiektywna ocena. Ale z drugiej strony cały czas mam też poczucie, że moja sprawiedliwość i szczerość wobec innych jest na bardzo wysokim poziomie. Także wobec siebie, co wydaje mi się, że kilka razy w życiu sobie udowodniłem - mówił Vuković pod koniec października w rozmowie z Bartłomiejem Kubiakiem.

Vuković wraca do Legii

"Marek Gołębiewski po meczu 18. kolejki z Wisłą Płock złożył dymisję z funkcji pierwszego trenera Legii Warszawa, która została przyjęta przez zarząd klubu. Klub dziękuje szkoleniowcowi za zaangażowanie i pracę dla drużyny. Do końca obecnego sezonu zespół poprowadzi Aleksandar Vuković" - czytamy w oficjalnym komunikacie klubu.

- Podjąłem decyzję, że w obecnej, trudnej dla nas wszystkich sytuacji, najlepszą możliwością będzie powierzenie drużyny Aleksandarowi Vukoviciowi, który dobrze zna zawodników i sposób funkcjonowania klubu. Jutro poinformujemy o kolejnych zmianach, które zajdą w sztabie szkoleniowym do końca sezonu – powiedział dyrektor sportowy Legii Warszawa Radosław Kucharski.

"Sport.pl Live" - Nowy program Sport.pl startuje już w poniedziałek!

W poniedziałek, 13 grudnia o godz. 20:00 zadebiutuje nowy program wideo premium – "Sport.pl Live". Będzie go można oglądać co tydzień na stronach głównych Gazeta.pl i Sport.pl, a także na platformie YouTube i Twitchu Sport.pl. W pierwszym odcinku głównym tematem będzie forma polskich skoczków narciarskich i rewolucyjna zmiana w sprzęcie, z której korzystają już nasi rywale. Naszym gościem będzie m.in Apoloniusz Tajner (prezes PZN). Więcej informacji dostępne tutaj: