Legia Warszawa po 16 godzinach wydała oświadczenie w sprawie ataku na piłkarzy

Legia przegrała 0:1 z Wisłą Płock w 18. kolejce ekstraklasy i spadła na ostatnie miejsce w tabeli. Po zakończeniu spotkania chuligani zaatakowali klubowy autobus. Krzyczeli na piłkarzy, przeklinali, domagali się większego zaangażowania w grę i poprawy wyników. Mahir Emreli i Luquinhas byli uderzani łokciami, według azerskich mediów ten pierwszy otrzymał zalecenie, żeby odpoczywać w łóżku.

Legia Warszawa odpowiada na medialne doniesienia. "Współpracujemy z policją"

Władze klubu ze stolicy komunikat opublikowała dopiero po 16 godzinach. "Legia Warszawa informuje, że w drodze powrotnej po przegranym meczu 18. kolejki Ekstraklasy, doszło do incydentu z udziałem agresywnie zachowującej się grupy osób. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i podjętymi środkami ostrożności, autokar z piłkarzami wracał do ośrodka treningowego w eskorcie policji. Mimo tych zabezpieczeń doszło do chwilowego zatrzymania pojazdu, a następnie wejścia kilku osób do autokaru i przejawów agresji wobec piłkarzy" - czytamy.

"W wyniku interwencji policji grupa została niezwłocznie rozgoniona. Szczegóły zajścia weryfikowane są od wczoraj z policją, która wydała oficjalny komunikat w sprawie. Klub traktuje incydent z najwyższą powagą i dąży do jego pełnego wyjaśnienia. Jednocześnie z całą mocą potępiamy wszelkie formy agresji, na którą nie może być miejsca w sporcie niezależnie od poziomu emocji. Podkreślamy, że uważamy takie działania za nieakceptowalne i szkodliwe. Współpracujemy z policją w celu wyjaśnienia okoliczności tego zajścia i podjęcia kolejnych niezbędnych działań" - czytamy.

"Obecnie prowadzimy rozmowy z piłkarzami, po których wspólnie podejmiemy decyzje w kwestii dalszych formalnych kroków. Podjęliśmy także natychmiastowe decyzje mające na celu dodatkowe zwiększenie środków bezpieczeństwa w ramach i wokół klubowych obiektów. Naszym priorytetem jest pełne wyjaśnienie sprawy i zapewnienie wsparcia oraz poczucia bezpieczeństwa wszystkim zawodnikom i pracownikom Klubu" - dodaje Legia.

W komunikacie nie ma jednak nic o rezygnacji Marka Gołębiewskiego i ponownym zatrudnieniu Aleksandara Vukovicia, ale nie należy wykluczać oddzielnego komunikatu w najbliższych godzinach.

