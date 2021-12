Żona piłkarza Legii zabrała głos po ataku na autokar klubu. "Nigdy nie wybaczę tego"

Nie milkną echa po skandalicznym zajściu w autokarze, gdzie byli piłkarze Legii wracający do Warszawy po porażce z Wisłą Płock 0:1. Gracze mistrza Polski mieli zostać uderzeni przez sympatyków klubu. Według mediów najbardziej poszkodowanych zostało trzech zagranicznych piłkarzy - Mahir Emreli, Rafa Lopes i Luquinhas, ale najbardziej ucierpiał ten ostatni.

REKLAMA

Zobacz wideo Legenda Legii jednoznacznie: Jest winny chaosu. "To nie jest katastrofa. To skandal"

Zieliński zmieniony już w 22. minucie. Boniek przekazał wiadomość: Rozmawiałem z Piotrkiem

"Według naszych informacji kibice czekali z zasadzką. Jedna grupa na nadjeżdżający autobus na trasie, a druga - przy Legia Training Center w Książenicach. W centrum treningowym była też policja, ale do ataku miało dojść wcześniej. Kibice mieli wybiec z lasu i dostać się do autobusu, gdzie krzyczeli, przeklinali i domagali się większego zaangażowania. Z naszych informacji wynika, że ucierpiało przynajmniej kilku piłkarzy. W tym m.in. Mahir Emreli, ale też Luquinhas, czyli jeden z nielicznych zawodników, do którego w ostatnich tygodniach można mieć najmniej zastrzeżeń" - pisali po skandalu w niedzielę Dawid Szymczak i Bartłomiej Kubiak.

"Najmocniej ucierpiał Brazylijczyk Luquinhas, który musiał mieć głowę obłożoną lodem. Wszystko trwało bardzo krótko, bo w drodze na miejsce była już policja. Piłkarze mieli usłyszeć pod swoim adresem groźby i że mieli szczęście, że na miejsce jadą funkcjonariusze" - dodał portal meczyki.pl.

Z kolei Sebastian Staszewski z Interii przekazał, że: "Udało mi się skontaktować z kilkoma piłkarzami Legii Warszawa. Są przerażeni, nie chcą rozmawiać o tym, co się stało (i nie ma się co im dziwić). Według ich relacji kibice uderzyli przynajmniej dwóch zawodników Legii: Mahira Emreliego i Luquinhasa" - napisał na Twitterze.

Żona Luquinhasa skomentowała atak na piłkarza. "Nigdy nie wybaczę"

Głos w tej sprawie zabrała żona Luquinhasa, Jessica Vidal, która opublikowała wiadomość w mediach społecznościowych. - Nigdy nie wybaczę tego, co zrobili dziś mojemu mężowi - napisała na Twitterze, odnosząc się do skandalicznego zajścia w autokarze. Jej wpis został już usunięty.

Legia po niedzielnym meczu wciąż ma 12 punktów, czyli tyle samo, ile Warta Poznań, ale spadła na ostatnie miejsce w tabeli, bo ma gorszy bilans bramkowy. I choć na koniec sezonu liczą się w pierwszej kolejności bezpośrednie mecze, a Legia ten pierwszy mecz z Wartą wygrała 2:0, to zaraz Wartę od Legii mogą dzielić nie tylko bramki, lecz także punkty, bo w poniedziałek zespół z Poznania zagra ze Śląskiem Wrocław.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Real Madryt pokazał, kto rządzi w Hiszpanii. Piękny gol Benzemy [WIDEO]

"Sport.pl Live" - Nowy program Sport.pl startuje już w poniedziałek!

W poniedziałek, 13 grudnia o godz. 20:00 zadebiutuje nowy program wideo premium – "Sport.pl Live". Będzie go można oglądać co tydzień na stronach głównych Gazeta.pl i Sport.pl, a także na platformie YouTube i Twitchu Sport.pl. W pierwszym odcinku głównym tematem będzie forma polskich skoczków narciarskich i rewolucyjna zmiana w sprzęcie, z której korzystają już nasi rywale. Naszym gościem będzie m.in Apoloniusz Tajner (prezes PZN). Więcej informacji dostępne tutaj: