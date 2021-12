Fatalny występ Cracovii. Łęczna ucieka z dna tabeli. Śpiączka bohaterem

W niedzielę rozgrywane są kolejne spotkania 18. kolejki ekstraklasy. W pierwszym z nich o godzinie 12:30 na stadionie przy ulicy Kałuży 1 w Krakowie miejscowa Cracovia podejmowała Górnik Łęczna. Patrząc na sytuację w tabeli, faworytem tego spotkania powinna być drużyna gospodarzy, ale goście przed tym meczem byli w bardzo dobrej dyspozycji i zanotowali dwa zwycięstwa z rzędu.

REKLAMA

Zobacz wideo Sport.pl LIVE - zapowiedź nowego programu Sport.pl i Gazeta.pl

Śpiączka bohaterem Górnika. Trzecie zwycięstwo z rzędu drużyny Kamila Kieresia

Początek należał zdecydowanie do drużyny Kamila Kieresia, która była zdecydowanie konkretniejsza i stwarzała więcej zagrożenia pod bramką rywali. Zaowocowało to bramką autorstwa Bartosza Śpiączki w 24. minucie. Cracovia nie potrafiła jednak na to odpowiedzieć i pomimo usilnych prób nie znalazła drogi do bramki strzeżonej przez Macieja Gostomskiego.

Robert Lewandowski wybrał. "Jest takich dwóch"

Górnik natomiast nie zamierzał spuszczać z tonu i jeszcze przed przerwą dobił rywala ponownie za sprawą Bartosza Śpiączki, który wyrósł na bohatera spotkania. Dla 30-latka była to już ósma bramka w tym sezonie. Na przerwę więc obie drużyny schodziły przy wyniku 2:0 dla gości.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Tuż po rozpoczęciu drugiej części spotkania gospodarze ruszyli do ataku i zdobyli nawet bramkę. Niestety dla krakowskich kibiców bramka Otara Kakabadze została anulowana po interwencji systemu VAR, gdyż dopatrzono się spalonego. Do samego końca spotkania już widoczną przewagę mieli podopieczni Jacka Zielińskiego, ale nie zdało się to na nic i spotkanie zakończyło się ich dość niespodziewaną porażką.

Górnik Łęczna triumfował więc po raz trzeci z rzędu i przynajmniej na kilka godzin opuścił strefę spadkową ekstraklasy. Cracovia natomiast w dalszym ciągu zajmuje 11. pozycję.

Polak ograł najdroższego obrońcę świata. Jak dziecko [WIDEO]

"Sport.pl Live" - Nowy program Sport.pl startuje już w poniedziałek!

W poniedziałek, 13 grudnia o godz. 20:00 zadebiutuje nowy program wideo premium – "Sport.pl Live". Będzie go można oglądać co tydzień na stronach głównych Gazeta.pl i Sport.pl, a także na platformie YouTube i Twitchu Sport.pl. W pierwszym odcinku głównym tematem będzie forma polskich skoczków narciarskich i rewolucyjna zmiana w sprzęcie, z której korzystają już nasi rywale. Naszym gościem będzie m.in Apoloniusz Tajner (prezes PZN). Więcej informacji dostępne tutaj: