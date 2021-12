Trzy kluby walczą o Jakuba Kamińskiego. Rekorodwy transfer coraz bliżej

Jakub Kamiński obok Kacpra Kozłowskiego jest najgorętszym nazwiskiem w ekstraklasie. Wszystko wskazuje na to, że obaj zawodnicy w najbliższym czasie zmienią kluby, a oba transfery mogą być rekordowe.

REKLAMA

Zobacz wideo Sport.pl LIVE - zapowiedź nowego programu Sport.pl i Gazeta.pl

Kamiński coraz bliżej nowego klubu. Kierunek: Bundesliga

Bliżej podpisania kontraktu z nowym klubem wydaje się być obecnie Kamiński. 19-latek jest jedną z największych gwiazd pewnie zmierzającego do mistrzostwa Polski Lecha Poznań. W krótkim czasie skrzydłowy stał się jednym z kluczowych filarów drużyny prowadzonej przez Macieja Skorżę i rzeczywiście zachwyca swoimi śmiałymi poczynaniami na boiskach ekstraklasy.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Samuel Eto'o ma nową pracę. Bardzo prestiżową

W związku z tym Kamiński wzbudza ogromne zainteresowanie zagranicznych klubów. Według najnowszych doniesień portalu Meczyki.pl 19-latek zdecyduje się na przenosiny do Bundesligi. W tej chwili na stole leżą trzy oferty z tamtejszych klubów: Borussii Dortmund, RB Lipsk i VfL Wolfsburg. Ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta, ale może to się stać już w bardzo niedalekim czasie. Ostatni z wymienionych klubów chciał zatrudnić młodego skrzydłowego już latem, ale Lech Poznań się na to nie zgodził. Teraz również w grę wchodzi jedynie podpisanie umowy, ale pojawienie się w Niemczech może nastąpić dopiero po zakończeniu sezonu.

Jakub Kamiński rozegrał już w tym sezonie 18 spotkań w ekstraklasie, w których zdobył sześć bramek i zaliczył cztery asysty. We wrześniu udało mu się nawet zadebiutować w reprezentacji Polski. 19-latek rozegrał w pełnym wymiarze czasowym wygrane 7:1 spotkanie z San Marino. Regularnie występuje jednak w kadrze U-21 prowadzonej przez Macieja Stolarczyka. Skrzydłowy Lecha w ostatnim czasie był nawet jej kapitanem, a w listopadzie dał prawdziwy popis swoich umiejętności i zanotował trzy asysty w wygranym 4:0 spotkaniu z rówieśnikami z Niemiec w eliminacjach mistrzostw Europy.

Gorzej być nie może? A jednak. Sytuacja Legii Warszawa robi się dramatyczna

"Sport.pl Live" - Nowy program Sport.pl startuje już w poniedziałek!

W poniedziałek, 13 grudnia o godz. 20:00 zadebiutuje nowy program wideo premium – "Sport.pl Live". Będzie go można oglądać co tydzień na stronach głównych Gazeta.pl i Sport.pl, a także na platformie YouTube i Twitchu Sport.pl. W pierwszym odcinku głównym tematem będzie forma polskich skoczków narciarskich i rewolucyjna zmiana w sprzęcie, z której korzystają już nasi rywale. Naszym gościem będzie m.in Apoloniusz Tajner (prezes PZN). Więcej informacji dostępne tutaj: