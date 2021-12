Gorzej być nie może? A jednak. Sytuacja Legii Warszawa robi się dramatyczna

Zaledwie 12 punktów na koncie i dopiero 16. pozycja w tabeli - to sytuacja Legii Warszawa przed niedzielnym, wyjazdowym meczem w ekstraklasie przeciwko Wiśle Płock. Meczem, który dla mistrzów Polski będzie bardzo trudny.

REKLAMA

Zobacz wideo Legia - Spartak. Smutne pożegnanie z Ligą Europy

Wisła Płock to jeden z pięciu niepokonanych w tym sezonie zespołów na własnym stadionie. O ile na wyjazdach zespół Macieja Bartoszka radzi sobie bardzo źle (jedna wygrana, osiem porażek), o tyle u siebie zachwyca. W ośmiu meczach Wisła zdobyła w Płocku 20 punktów i obok Lecha Poznań, Pogoni Szczecin, Rakowa Częstochowa i Radomiaka Radom nie przegrała jeszcze u siebie w tym sezonie.

Fatalnie. Jan Bednarek oceniony przez Anglików

Kolejne osłabienie obrony Legii

Sytuacja Legii jest jeszcze trudniejsza, gdy spojrzymy na jej kadrę. A szczególnie na to, co dzieje się w obronie. W połowie października urazu więzadeł pobocznych doznał Joel Abu Hanna. W niedawnym meczu z Jagiellonią Białystok obojczyk złamał Artur Jędrzejczyk, co wykluczyło go z gry w tym roku. W tym samym spotkaniu nos złamał Lindsay Rose, który też prawdopodobnie w tej rundzie już nie zagra.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

W meczu ze Spartakiem Moskwa z powodu urazu kolana nie zagrał Filip Mladenović i jego też zabraknie w Płocku. Jak poinformował portal Legia.net, na tym problemy drużyny Marka Gołębiewskiego się jednak nie kończą. W Płocku nie zagra też bowiem Mateusz Wieteska. Środkowy obrońca w czwartkowy wieczór doznał kontuzji pleców i chociaż dokończył mecz ze Spartakiem, to w piątek i sobotę nie trenował.

Alarm przed ostatnim wyścigiem sezonu w F1! Kierowca wykluczony

Wieteska to podstawowy obrońca Legii. W obecnym sezonie 24-letni stoper zagrał w 31 meczach, strzelił dwa gole i miał asystę. Wieteska jedynie z powodu rotacji opuścił ligowy mecz z Wisłą Płock (1:0) oraz spotkanie Pucharu Polski z Wigrami Suwałki (3:1). Tylko w lidze przeciwko Wiśle Kraków (0:1) Wieteska zszedł z boiska przed końcem spotkania.

Kolejny cios dla defensywy sprawia, że na środku obrony w Płocku zagrają Maik Nawrocki oraz Mateusz Hołownia. Na bokach zobaczymy zapewne Yuriego Ribeiro oraz Mattiasa Johanssona. Mecz Wisła Płock - Legia w niedzielę o 15:00.

"Sport.pl Live" - Nowy program Sport.pl startuje już w poniedziałek!

W poniedziałek, 13 grudnia o godz. 20:00 zadebiutuje nowy program wideo premium – "Sport.pl Live". Będzie go można oglądać co tydzień na stronach głównych Gazeta.pl i Sport.pl, a także na platformie YouTube i Twitchu Sport.pl. W pierwszym odcinku głównym tematem będzie forma polskich skoczków narciarskich i rewolucyjna zmiana w sprzęcie, z której korzystają już nasi rywale. Naszym gościem będzie m.in Apoloniusz Tajner (prezes PZN). Więcej informacji dostępne tutaj: