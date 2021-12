Lechia zmarnowała swoją szansę! Jagiellonia niespodziewanie wygrywa w Gdańsku

Przed tym spotkaniem zdecydowanym faworytem do zwycięstwa była walcząca o najwyższe cele Lechia Gdańsk. Nic w tym dziwnego, gdyż drużyna Tomasza Kaczmarka mierzył się z pogrążoną w kryzysie Jagiellonią Białystok, która przyjeżdżała do Trójmiasta po porażkach z najsłabszymi drużynami w lidze - Legią Warszawa (0:1) i Górnikiem Łęczna (1:2).

Początek należał do Lechii, ale kilka dobrych interwencji w defensywie zaliczył świetny w tym meczu Michał Pazdan. Z czasem Jagiellonia zaczęła mieć kontrolę nad wydarzeniami boiskowymi, ale mimo że z gry z trudem przychodziło jej stwarzanie składnych akcji bramkowych, to wyszła na prowadzenie po stałym fragmencie gry. W 35. minucie po rzucie rożnym i ogromnym zamieszaniu w polu karnym Lechii do siatki trafił kapitan białostoczan - Taras Romanczuk.

Jagiellonia nie potrafiła jednak utrzymać tego prowadzenia do przerwy, bo tuż przed końcem pierwszej połowy ten sam Romanczuk sfaulował w polu karnym Flavio Paixao, a Portugalczyk pewnym strzałem z jedenastu metrów doprowadził do wyrównania.

Bida zadał decydujący cios, niespodzianka w Gdańsku

Druga część spotkania rozpoczęła się znakomicie dla Jagiellonii Białystok. W 54. minucie świetne zachowanie Tomasa Prikryla i fatalne zachowanie defensywy Lechii wykorzystał Bartosz Bida, który piętą po asyście Czecha pokonał Dusana Kuciaka.

Bida zdobył bramkę na 2:1 w stylu legendy Jagiellonii Tomasza Frankowskiego, który 10 lat temu w taki sposób również strzelił zwycięskiego gola w meczu z Lechią Gdańsk i w tym przypadku także był to gol na 2:1.

Chwilę później Bida miał kolejną świetną sytuację do strzelenia gola, ale tym razem Dusan Kuciak w efektownym stylu wygrał ten pojedynek. Później Jagiellonia zdołała zneutralizować próby ofensywne Lechii i ta dopiero w końcówce stworzyła dwie dobre okazje do wyrównania po strzałach głową. Łukasz Zwoliński trafił w słupek, a uderzenie Bartosza Kopacza świetnie wybronił Pavels Steinbors.

Mecz w Gdańsku zakończył się niespodzianką, za jaką śmiało można uznać zwycięstwo białostoczan 2:1. Dzięki tej wygranej Jagiellonia Białystok z 24 punktami awansowała na dziewiąte miejsce w tabeli ekstraklasy. Lechia Gdańsk z kolei nie wykorzystała szansy do zbliżenia się do prowadzącego Lecha Poznań. Z 33 punktami jest trzecia i wciąż traci do lidera pięć punktów.

