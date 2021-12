Jarosław Królewski grzmi na temat sędziów po meczu z Zagłębiem. "Żałosny"

Wisła Kraków wygrała zaledwie jedno z pięciu ostatnich spotkań Ekstraklasy. Zespół prowadzony przez Adriana Gulę zwyciężył siódmego listopada w Derbach Krakowa (1:0) po bramce Yawa Yeboaha. Mimo prowadzenia po grze w osłabieniu ostatecznie Wisła uległa 1:2 Zagłębiu Lubin, które tym samym wygrywa pierwszy raz w lidze od 25 września. Obie drużyny w tabeli dzielą zaledwie dwa punkty.

REKLAMA

Zobacz wideo "Różnica między zapytaniem a ofertą jest płynna"

Współwłaściciel Wisły Kraków podsumowuje rundę jesienną i krytykuje sędziów. "Kompromitacja"

Jarosław Królewski nie był zadowolony z wyniku meczu Wisły Kraków z Zagłębiem Lubin (1:2). Współwłaściciel Białej Gwiazdy postanowił podsumować rundę jesienną oraz skrytykować postawę sędziów w trakcie meczu 18. kolejki Ekstraklasy. "Runda w naszym wykonaniu wiemy jaka jest - każdy rodzaj krytyki jest uprawniony w kontekście poziomu sportowego. Dziś jednak nie można odbierać zawodnikom zaangażowania" - rozpoczął.

"Poziom sędziowania w tym meczu był po prostu żałosny. Sytuacja Młyńskiego i Plewki to kompromitacja sędziów. Bądźmy obiektywni. Sportowo przegraliśmy tę rundę ale nie przykrywajmy tego typu działań, wrzucając wszystko w jeden worek. Plewkę trzeba wysłać na kurs aktorstwa. Cele na ten sezon komunikowane w maju. Nie będzie zadłużania klubu" - dodał Królewski. To było nawiązanie do sytuacji z 56. minuty, kiedy Patryk Plewka upadł w polu karnym w wyniku pojedynku z Jakubem Żubrowskim. Sędzia odebrał tę sytuację jako symulkę. Z kolei Młyński miał zostać sfaulowany przed polem karnym, w wyniku czego Jakub Wójcicki obejrzał żółtą kartkę.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Wisła Kraków grała w osłabieniu od 23. minuty po tym, jak Michal Frydrych, zdaniem sędziego, sfaulował Sasę Zivca. Arbiter Zbigniew Dobrynin zakwalifikował to zagranie jako pozbawienie realnej szansy na zdobycie bramki. W powtórkach można jednak zauważyć, że Zivec zaczął upadać dopiero w momencie, gdy zdał sobie sprawę, że nie uda mu się dobiec do piłki.

"Sport.pl Live" - Nowy program Sport.pl startuje już w poniedziałek!

W poniedziałek, 13 grudnia o godz. 20:00 zadebiutuje nowy program wideo premium – "Sport.pl Live". Będzie go można oglądać co tydzień na stronach głównych Gazeta.pl i Sport.pl, a także na platformie YouTube i Twitchu Sport.pl. W pierwszym odcinku głównym tematem będzie forma polskich skoczków narciarskich i rewolucyjna zmiana w sprzęcie, z której korzystają już nasi rywale. Naszym gościem będzie m.in Apoloniusz Tajner (prezes PZN). Więcej informacji dostępne tutaj: