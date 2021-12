Czerwona kartka i wielkie kontrowersje! Zagłębie Lubin przerywa fatalną serię

Zagłębie Lubin w ostatnich tygodniach nie potrafi wygrać meczu ligowego. Drużyna prowadzona przez Dariusza Żurawia wygrała ostatni mecz w Ekstraklasie 25 września, ogrywając 2:0 Wartę Poznań. Od tego czasu Miedziowi trzykrotnie wywalczyli remis, ale równocześnie przegrali aż sześć spotkań. Z kolei Wisła Kraków wygrała zaledwie jedno z pięciu ostatnich meczów - po raz ostatni Biała Gwiazda wyszła zwycięsko w Derbach Krakowa, wygrywając 1:0 z Cracovią.

Zagłębie Lubin odwróciło wynik meczu i długo grało w przewadze

Początek spotkania Zagłębia Lubin z Wisłą Kraków był bardzo wyrównany. Okazje po stronie gości miał choćby Yaw Yeboah, ale żadna z tych prób nie stworzyła większego zagrożenia pod bramką Dominika Hładuna. Po drugiej stronie pojawiły się próby ze strony Erika Daniela, natomiast z podobnym rezultatem. Od 23. minuty Wisła grała w osłabieniu po tym, jak czerwoną kartkę za nieprzepisowe zatrzymanie Saszy Zivca otrzymał Michał Frydrych. Wcześniej źle piłkę odegrał Maciej Sadlok. Sędziowie uznali, że faul Frydrycha kwalifikował się jako pozbawienie realnej szansy na zdobycie bramki i goście nie mogli pogodzić się z taką decyzją. W powtórkach było jednak widać, że Zivec postanowił upaść w momencie, kiedy wiedział, że nie uda mu się dobiec do piłki, co wywołało sporą kontrowersję.

Parę minut później świetną okazję miał Zivec, który dwukrotnie przełożył przeciwnika, ale jego strzał minął bramkę strzeżoną przez Mikołaja Biegańskiego. W 40. minucie doszło do zamieszania pomiędzy Hładunem a Szyszem i strzał Jana Klimenta trafił w boczną siatkę. Ostatecznie to Wisła schodziła na przerwę z prowadzeniem po tym, jak Aschraf El Mahdioui zagrał za linię obrony do wbiegającego Konrada Gruszkowskiego. Pierwsze uderzenie defensora Białej Gwiazdy zostało obronione przez Hładuna, ale przy dobitce bramkarz Zagłębia nie miał szans.

Na początku drugiej połowy wciąż Wisła była stroną dominującą, ale z każdą kolejną minutą to Zagłębie zaczęło dochodzić do głosu. W 69. minucie Kacper Chodyna płasko uderzył na bramkę Wisły, ale bez problemu interweniował Biegański. Chwilę później Adam Podliński zagrał "na ścianę" do Zivca, a Słoweniec mocnym uderzeniem wyrównał wynik meczu. Wisła wyraźnie opadła z sił, co sprawnie wykorzystało Zagłębie, strzelając drugiego gola w 86. minucie. Podanie Podlińskiego z bliskiej odległości wykorzystał Patryk Szysz. W końcówce meczu Wisłę mógł dobić Łukasz Poręba, ale jego strzał łatwo obronił Mikołaj Biegański.

Mimo wygranej Dariusz Żuraw zostać zwolniony z funkcji pierwszego trenera Miedziowych. Tym samym Zagłębie Lubin zyskuje dwa punkty przewagi nad Wisłą Kraków i wygrywa po raz pierwszy w Ekstraklasie od końcówki września. Miedziowi mają punkt straty do Piasta Gliwice oraz Jagiellonii Białystok. Piast zagra zaległy mecz z Radomiakiem we wtorek 14 grudnia, natomiast Jagiellonię w niedzielę 12 grudnia czeka spotkanie z Lechią Gdańsk.

