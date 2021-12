Legia Warszawa znalazła następcę Artura Boruca. Pracuje nad transferem

W tym sezonie w bramce Legii Warszawa wystąpiło trzech bramkarzy: Artur Boruc, Cezary Miszta oraz Kacper Tobiasz. Niekwestionowanym numer jeden był pierwszy z nich, ale 41-latek wypadł z gry na dwa miesiące z powodu kontuzji pleców. Jego nieobecność poważnie obnażyła braki dwóch niedoświadczonych bramkarzy. Choć obecnie Boruc wrócił do gry, to sam stwierdził, że jego kontuzja została jedynie zaleczona, pojawia się także coraz więcej głosów, że zakończy karierę po sezonie. Z tego powodu pojawiły się pogłoski, że zimą Legia będzie szukać wzmocnień na tej pozycji.

Potwierdził to również prezes Dariusz Mioduski w wywiadzie, w którym tłumaczył się z powodów aktualnego kryzysu klubu. - Zdajemy sobie sprawę, że w obecnej sytuacji nasi młodzi bramkarze zostali wrzuceni na bardzo głęboką wodę. Mieli się ogrywać w inny sposób, przy większym spokoju, ale jak widać życie napisało swój scenariusz. Wiemy, że potrzebujemy kogoś, kto dzięki doświadczeniu da nam większą pewność w bramce - mówił prezes.

Rafał Strączek na celowniku Legii Warszawa. Marek Papszun chciał go już w Rakowie

Według portalu meczyki.pl kandydatem na nowego bramkarza Legii Warszawa jest Rafał Strączek ze Stali Mielec. 22-latek jest jedną z jaśniejszych postaci rewelacji tego sezonu. Na razie nie wiadomo, kiedy piłkarz miałby trafić do Legii, ale jego aktualny kontrakt ze Stalą obowiązuje do czerwca 2022 roku, co oznacza, że zimą mógłby już negocjować z nowym klubem.

Opcja ta wydaje się być realna także z innego powodu. Strączek znalazł się latem tego roku na celowniku Rakowa Częstochowa, a piłkarza chciał zarówno Marek Papszun, jak i Paweł Tomczyk, który pracował był dyrektorem sportowym klubu. Od grudnia Tomczyk pełni funkcję wicedyrektora sportowego w Legii Warszawa.

W tym sezonie Strączek rozegrał 14 meczów, w których puścił 21 goli. Piłkarz może się pochwalić dorobkiem czterech spotkań z czystym kontem. 22-latek trafił do Mielca z Motoru Lublin w 2019 roku. Podstawowym bramkarzem Stali Mielec jest od półtora roku.