Błyskawiczna reakcja na plotki o transferze Kapustki. "Science-Fiction"

Za niespełna trzy tygodnie Bartosz Kapustka skończy dopiero 25 lat, a na swoim koncie ma już kilka poważnych kontuzji. Ostatni raz urazu nabawił się latem, celebrując gola. Ofensywny pomocnik po raz drugi w karierze zerwał wtedy więzadło krzyżowe w kolanie. - Nie mogę się z tym pogodzić. Wiem jedno. Wiele razy upadłem. Tyle samo razy się podniosłem i wracałem mocniejszy. Czeka mnie długa droga. Piłka nożna to całe moje życie - deklarował w lipcu Kapustka. Do zdrowia wróci pewnie pod koniec wiosny, a przecież już 30 czerwca wygasa jego kontrakt z Legią. Jaka przyszłość czeka 14-krotnego reprezentanta Polski?

Niedawno w mediach zaczął się przewijać temat ewentualnego transferu do Cracovii, gdzie trenerem został Jacek Zieliński. A to właśnie pod jego wodzą Kapustka rozegrał dla krakowskiego klubu 44 spotkania, strzelił 6 goli i zanotował 11 asyst.

Kapustka w Cracovii? "Science-Fiction"

W niedzielę o godz. 20:00 Cracovia podejmie Legię. Z tej okazji Zieliński odniósł się do tematu Kapustki na konferencji prasowej.

- Spotkałem się z nim, wypiliśmy kawę, pogadaliśmy. Wiem, jaka jest jego sytuacja. Rzeczywiście w Cracovii Bartek dobrze się czuł, stąd wypłynął. Ale mówienie teraz o jego transferze z Legii do Cracovii to jest na razie temat science-fiction. Dajmy mu się podleczyć. Przed nim jeszcze parę miesięcy rehabilitacji. On w pełnej dyspozycji będzie dopiero od kolejnej rundy. Nie od wiosennej, tylko jesiennej, To jest mnóstwo czasu - oświadczył trener Cracovii.

Latem 2020 roku Kapustka odszedł z Leicester i trafił do Legii, gdzie rozegrał 36 meczów (strzelił cztery gole i zanotował cztery asysty). Wcześniej grał także w OH Leuven i we Freiburgu.