"Żona powiedziała mi: Pazdi, co ty k***a zrobiłeś?". Pazdan przebierał w ofertach. "Było ich na oko 30"

- Szaleństwo zaczęło się po meczu z Niemcami. Moja żona powiedziała mi: "Pazdi, co ty kur... zrobiłeś?". Myśmy wtedy żyli w bańce, ja chciałem się od tego wszystkiego odciąć. Słyszałem, co się dzieje w Polsce, to był początek boomu na reprezentację - zaczął Michał Pazdan w rozmowie z Interią Sport. Podczas Euro 2016 reprezentacja Polski zagrała z Niemcami na remis, co dało jej ważny punkt w fazie grupowej turnieju.

Piłkarze prowadzeni ówcześnie przez Adama Nawałkę awansowali do fazy pucharowej mistrzostw Europy, jednak nie udało się dotrzeć do najlepszej czwórki. Biało-czerwoni odpadli z grupy w ćwierćfinale, przegrywając po rzutach karnych z Portugalią 1:1 (3:5). Nasi przeciwnicy sięgnęli potem po tytuł mistrzów kontynentu.

Michał Pazdan gwiazdą dzięki Euro 2016. "Było tego za dużo na tak krótki okres"

Michał Pazdan był jedną z gwiazd reprezentacji Polski. Bardzo szybko znalazł się na ustach dziennikarzy i kibiców, choć jak sam przyznał, nie odczuwał tego we Francji. - We Francji tak tego nie czułem, ale po powrocie do kraju dało się wyczuć, że to coś więcej niż piłka. Stałem się osobą publiczną, która rozliczana jest na każdym kroku - dodał obrońca.

Popularność Pazdana sprawiła, że mógł sobie wybierać firmy, z którymi chciał nawiązać współpracę. Dziennik wylicza, że w tamtym okresie tego otrzymał on około 30 ofert reklamowych. Niektóre były tak skonstruowane, że piłkarz nie musiał nic robić. - Finansowo najlepsza była Rexona. Miałem też Ubera, Media Expert. Były takie historie, że ktoś chciał, abym przyjechał na casting i tylko za to miałem dostać pieniądze. Nie musiałem się na nic zgodzić, wystarczyło, żebym przyjechał i coś nagrał. W kontrakcie miałem taki zapis, że jak się nie zgodzę, to nic się nie stanie. Ale w tamtym okresie graliśmy co trzy dni. Nie byłem do tego przyzwyczajony i trudno było mi połączyć piłkę i świat zewnętrzny. Było tego za dużo na tak krótki okres - tłumaczył 34-letni zawodnik.

Historia Michała Pazdana pokazuje, że wystarczy zagrać kilka dobrych meczów na arenie międzynarodowej, aby wzbudzić nie tylko zainteresowanie reklamodawców, ale także innych klubów. Ówcześnie 29-letni obrońca otrzymał ofertę z Besiktasu Stambuł. Legia Warszawa mogłaby na tej transakcji zarobić nawet 3 miliony euro. Polak nie zgodził się jednak na taki ruch i pozostał w klubie.

W 2019 roku dopiero opuścił Legię i dołączył do Ankaragucu. Występował w nim do 2021 roku. W lipcu wrócił do swojego starego klubu Jagiellonii Białystok. W obecnym sezonie zagrał w 12 na 16 spotkań. Kontrakt 34-latka obowiązuje do końca czerwca 2023 roku.