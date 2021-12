Prezes Rakowa zabrał głos ws. odejścia Papszuna do Legii

Legia jest pogrążona w największym kryzysie od lat. Zmiana szkoleniowca z Czesława Michniewicza na mającego pracować do końca sezonu Marka Gołębiewskiego nie przyniosła oczekiwanych efektów. To właśnie po zakończeniu rozgrywek do klubu miałby przyjść trener Rakowa Częstochowa Marek Papszun, co zresztą przyznał otwarcie Dariusz Mioduski. Krytyczna sytuacja Legii sprawiła, że władze klubu najchętniej sprowadziłby szkoleniowca już od zimy, ale stanowisko Rakowa jest nieugięte.

Papszun w Legii od zimy? Prezes Rakowa dementuje: Nikt nie kontaktował się z nami w tym temacie

Deklaracja Mioduskiego rozwścieczyła właściciela Rakowa Michał Świerczewskiego, zwłaszcza że Papszun jest związany z Rakowem umową do końca sezonu 2021/2022 - Nie zakładam takiej opcji, że trener Papszun odejdzie od nas zimą. Tym bardziej że wszystkie karty wciąż są w naszych rękach. Przynajmniej do lata - stwierdził i zaznaczył, że nikt z Legii nie kontaktował się w tej sprawie.

W podobnym tonie wypowiedział się także ostatnio prezes Rakowa Wojciech Cygan. - Trener ma ważny kontrakt, a my nie mamy pół przesłanki za tym, że ta sytuacja miałaby się zmienić. Nikt z Legii nie kontaktował się z nami w tym temacie - powiedział w rozmowie z TVP Sport.

Jak wiadomo, w piłce często obowiązujące umowy to jedno, a rzeczywistość drugie. Czy Raków jest przygotowany na przedwczesne odejście Papszuna? - Tak jak na bieżąco skautujemy piłkarzy, tak samo na bieżąco trwa skauting ludzi do wzmocnienia klubu, w tym także trenerów i ludzi do sztabu szkoleniowego. Cały czas słuchamy tego, co się dzieje na rynku i zastanawiamy się jak się wzmocnić. W przypadku Marka Papszuna jest to o tyle specyficzne, że zwykle on był jedną z osób, która też uczestniczyła w tym skautingu - podkreślił Cygan.

Legia kusi Papszuna

Legia Warszawa kusi Papszuna na różne sposoby. Do klubu mają trafić związani z nim ludzie, już teraz pracę w Legii jako wicedyrektor sportowy rozpoczął Paweł Tomczyk, który współpracował z trenerem w Rakowie przez kilka lat. Według ostatnich doniesień szkoleniowiec mógłby także liczyć na rekordową w polskich warunkach pensję w wysokości nawet 220-250 tys. złotych miesięcznie.