Legia przekazała nowe wieści o stanie zdrowia Jędrzejczyka. "Czekamy Kapitanie"

Legia Warszawa po ponad dwóch miesiącach przerwy przełamała niechlubną serię, wygrywając w niedzielę na własnym stadionie 1:0 po bramce Mattiasa Johanssona z Jagiellonią Białystok po siedmiu porażkach z rzędu w ekstraklasie, co było najgorszą serię klubu od 1936 roku. Z kolei w środę wyeliminowała po męczarniach Motor Lublin z 1/8 finału Pucharu Polski.

Już na początku spotkania poważnie wyglądającej kontuzji doznał Artur Jędrzejczyk. Obrońca Legii zderzył się z Bojanem Nasticiem i boisko opuścił z opatrzonym barkiem. Jak się okazało, zawodnik złamał obojczyk i musiał przejść operację.

Artur Jędrzejczyk jest już po operacji. "Pozytywne nastawienie jest"

W czwartek na oficjalnym koncie Legii Warszawa w mediach społecznościowych został udostępniony wpis, w którym klub poinformował, że Jędrzejczyk jest już po operacji. Do komentarza dodano zdjęcie piłkarza. "Operacja zrobiona. Pozytywne nastawienie jest. Czekamy Kapitanie!" - czytamy na Twitterze Legii.

Przerwa zawodnika potrwa około dwóch miesięcy, o czym informował oficjalny serwis Legii. Oznacza to, że Jędrzejczyk nie tylko nie zagra do końca roku, ale opuści też początek przygotowań do rundy wiosennej.

Plaga kontuzji w zespole Legii. Dziewięciu piłkarzy zmaga się z urazami

Kontuzja obrońcy nie jest jedyną w zespole prowadzonym przez Marka Gołębiewskiego. Urazy leczą również Mattias Johansson i Lindsay Rose, który doznał złamania nosa po zderzeniu z Błażejem Augustynem. Oprócz tego niezdolni do gry są również Rafel Lopes (uraz mięśnia biodrowego), Ernest Muci (skręcenie stawu skokowego), Joel Abu Hanna ( w październiku uszkodził więzadła boczne w kolanie oraz łąkotkę w meczu Izraela z Mołdawią w el. MŚ), Lirim Kastrati, Kacper Kostorz i Bartosz Kapustka, który przechodzi rehabilitację po zerwaniu więzadła krzyżowego.

Po 14 rozegranych meczach mistrz Polski zajmuje 16. miejsce w lidze z dorobkiem zaledwie 12 punktów (ma dwa mecze zaległe). Zespół Legii w następnym spotkaniu zagra na wyjeździe z Cracovią w ekstraklasie. Początek 5 grudnia o godz. 20:00. Później stołeczna drużyna zmierzy się ze Spartakiem Moskwa w ostatnim meczu grupowym Ligi Europy (9 grudnia o 18:45).