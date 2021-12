Paulo Sousa jednak powoła Kamila Grosickiego? "Sytuacja się zmieniła"

33-latek był absolutnie najbardziej kluczowym piłkarzem Pogoni w tym spotkaniu. Zespół ze Szczecina wygrał aż 5:1, a sam Grosicki zanotował trzy asysty przy trafieniach kolegów. Znakomity występ spowodował, że skrzydłowy był niezwykle chwalony za swoją postawę i wpływ na grę całego zespołu.

Grosicki marzy o kadrze

W ostatnich miesiącach Kamil Grosicki nie mógł liczyć na zaufanie ze strony Paulo Sousy. Selekcjoner reprezentacji Polski pomijał go przy powołaniach, decydując się na innych zawodników. 33-latek w rozmowie z "Super Expressem" stwierdził jednak, że wciąż wierzy w ponowną grę w kadrze.

- Teraz sytuacja się dla mnie zmieniła, zacząłem grać i na boisku mogę potwierdzić swoją formę. Najważniejsza dla mnie jest obecnie gra w klubie, ale marzeniem chyba każdego piłkarza jest reprezentacja. Rozegrałem w niej 83 mecze, mam piękne wspomnienia i chciałbym w niej jeszcze zagrać. Czy będzie mi to dane, to zobaczymy. Na pewno się nie podpalam, jak to miało miejsce wcześniej i szanuję decyzję trenera - powiedział.

Kamil Grosicki wierzy w powołanie

Grosicki skomentował także styl gry preferowany przez selekcjonera biało-czerwonych. - Jeśli teraz gram regularnie, to na pewno jestem w lepszej formie, niż rok temu gdy siedziałem na trybunach w Anglii. System gry trenera Sousy z wahadłowymi nie jest być może tym, do którego ja pasuję, a może już jestem za stary? - dodał.

Skrzydłowy dodał, że Paulo Sousa powinien wiedzieć na co stać 83-krotnego reprezentanta Polski. - Skupiam się na ciężkiej pracy i grze w Pogoni, a co przyniesie przyszłość, to zobaczymy. Robię wszystko, żeby być w dobrej formie, ale to selekcjoner decyduje o powołaniach. Mogę mu się przypomnieć, bo przecież mnie zna. Byłem na jednym zgrupowaniu kadry i wie na co mnie stać - skomentował.

W dotychczasowych 83 występach w biało-czerwonej koszulce Kamil Grosicki strzelił 17 goli i zanotował 24 asysty. Po raz ostatni został powołany w marcu tego roku. Ostatni występ z kolei zanotował na Wembley przeciwko Anglii.