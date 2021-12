Media: Raków wybrał następcę Marka Papszuna. Nieoczywisty kandydat

Obecna sytuacja w Legii Warszawa wciąż jest bardzo trudna. Pomimo zwycięstwa w ubiegły weekend z Jagiellonią mistrzowie Polski w dalszym ciągu znajdują się w strefie spadkowej ekstraklasy. Władze klubu robią natomiast, co mogą, aby jak najszybciej unormować sytuację i znaleźć nowego trenera. Pojawiły się już nawet pierwsze zmiany w pionie sportowym. Nowym wicedyrektorem sportowym klubu ze stolicy został Paweł Tomczyk.

Papszun coraz bliżej Legii. Raków znalazł już nowego trenera

Zatrudnienie akurat tego kandydata na to stanowisko zdaje się już ewidentnie wskazywać, że władze Legii stawiają wszystko na jedną kartę i robią wszystko, aby nowym trenerem pierwszej drużyny został Marek Papszun. Paweł Tomczyk jest w końcu byłym dyrektorem sportowym Rakowa Częstochowa, gdzie bardzo blisko współpracował z 47-letnim szkoleniowcem, przez co ten ma go darzyć sporym zaufaniem.

Raków Częstochowa zdaje się być już pogodzony z odejściem Marka Papszuna i zdecydował się już na wybranie jego następcy. Według najnowszych doniesień portalu WP SportoweFakty nowym trenerem wicemistrzów Polski ma zostać Dawid Szwarga, który od lipca pracuje w sztabie szkoleniowym drużyny. Wcześniej był mocno związany z GKS-em Katowice oraz współtworzył grupę szkoleniową "Deductor". Szwarga ma żadnego doświadczenia w prowadzenie drużyny na najwyższym szczeblu. Nie ma nawet potrzebnej do pracy w ekstraklasie licencji UEFA Pro, a jedynie UEFA A.

Legia Warszawa natomiast jak na razie musi sobie radzić przynajmniej do zimy z tymczasowym trenerem Markiem Gołębiewskim. Już w środowy wieczór mistrzowie Polski zagrają na wyjeździe z Motorem Lublin w 1/8 finału Pucharu Polski. Rozpoczęcie spotkania zaplanowane jest na godzinę 20:00.