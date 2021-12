Hitowy transfer z Rakowa Częstochowa do Interu Mediolan? "Jest na liście życzeń"

W połowie listopada pojawiły się informacje, że 23-letni Vladan Kovacević jest na liście życzeń Legii Warszawa. Bośniak miał świetny początek tego sezonu i zachwycał przede wszystkim w spotkaniach, które Raków Częstochowa rozgrywał w eliminacjach Ligi Konferencji. W sumie zagrał w 17 meczach. Wpuścił 16 goli, a osiem razy zachowywał czyste konto. Kovacević mógł też być antybohaterem starcia z Pogonią Szczecin. W końcówce fatalnie wyszedł z bramki i przed kapitalną szansą stanął Piotr Parzyszek, który z trzech metrów musiał skierować piłkę do niemalże pustej bramki, ale koszmarnie spudłował. Po całej sytuacji bramkarz gospodarzy odetchnął z ulgą i przeżegnał się, dziękując niebiosom za pomoc.

Bramkarz Rakowa trafi do mistrzów Włoch?

Teraz według włoskiego portalu "interlive.it" Vladan Kovacević jest na liście życzeń prezesów Interu Mediolanu. Skauci tego klubu mają oglądać 23-letniego zawodnika na sobotnim meczu ekstraklasy: Lechia Gdańsk - Raków Częstochowa.

- Kovacević jest podobnie jak Edin Dzeko [napastnik Interu - red.] bośniackiej narodowości i w swoim kraju, ale również w Polsce, cieszy się ogromnym uznaniem. Ma 192 centymetrów wzrostu, smukłą sylwetkę i przypomina Thibauta Courtoisa z Realu Madryt. Podobnie jak Belg jest bardzo dobry w grze nogami i na przedpolu. Aż osiem razy zachował w tym sezonie czyste konto - czytamy na portalu.

Vladan Kovacević ma ważną umowę z Rakowem aż do końca czerwca 2024 roku. Według włoskich dziennikarzy prezesi Interu chce pozyskać dwóch młodych bramkarzy. Latem przyszłego roku do klubu trafi Kameruńczyk Andre Onana, obecnie grający w Ajaxie Amsterdam. To właśnie on ma być następcą w bramce Interu Samira Handanovicia, choć możliwe jest, że Słoweńcowi zostanie zaproponowane przedłużenie wygasającej w czerwcu 2022 umowy o kolejny sezon.

Inter Mediolan aktualnie jest trzecią drużyną Serie A. Ma jednak tylko punkt straty do Milanu oraz cztery do prowadzącego Napoli.