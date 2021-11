Ekstraklasa może stracić czołowego strzelca. Szansa na grę w Lidze Europy

Odkąd trenerem Śląska Wrocław został Jacek Magiera zespół zdaje się być na fali wznoszącej. W ubiegłym sezonie wrocławianie rzutem na taśmę wskoczyli na czwarte miejsce w ekstraklasie i mieli dzięki temu możliwość udziału w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. Ostatecznie do pucharów awansować się nie udało, ale gra wyglądała dość solidnie.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Lewandowski rozpoczął kampanię o kolejną Złotą Piłkę. "To jest gra o coś więcej"

Lider klasyfikacji strzelców ekstraklasy blisko transferu. Kierunek: Węgry

Podobnie jest w obecnym sezonie ekstraklasy. Śląsk od początku sezonu utrzymuje się blisko czołówki tabeli i gra dość przekonująco. Obecnie podopieczni Jacka Magiery plasują się na szóstej pozycji z 11 punktami straty do liderującego Lecha Poznań.

Legendarny Claudio Taffarel przechodzi do europejskiego giganta

Dobra dyspozycja Śląska Wrocław utrzymuje się między innemu dzięki świetnym występom Erika Exposito. Hiszpański napastnik od początku kadencji Magiery wskoczył na nieco wyższy poziom i zaczął strzelać bramki. W tym sezonie zdobył już w lidze dziewięć bramek, co sprawia, że wraz ze swoim rodakiem Ivim Lopezem z Rakowa Częstochowa i Mikaelem Ishakiem z Lecha Poznań jest liderem klasyfikacji strzelców ekstraklasy.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Niestety zarówno dla Śląska jak i całej ligi wszystko wskazuje na to, że Exposito już niedługo opuści Polskę. Według najnowszych doniesień portalu sport.tvp.pl Hiszpan porozumiał się już ze swoim klubem w sprawie odejścia zimą. Najbliżej pozyskania 25-letniego napastnika ma być natomiast uczestnik tegorocznej edycji Ligi Europy - Ferencvaros Budapeszt. Jeżeli Węgrzy rzeczywiście zdecydują się na ten transfer, będą musieli się liczyć z wydatkiem około 3,5 miliona euro.

Messi zabalował na gali Złotej Piłki? Ma problemy, nie dotarł na trening

Exposito dość niedawno podpisał ze Śląskiem nowy kontrakt do 2024 roku, ale porozumiał się w sprawie transferu z klubem, który chętnie coś by na nim zarobił. Hiszpan trafił do Wrocławia w 2019 roku. Od tamtej pory rozegrał tam 84 spotkania, w których zdobył 27 bramek i zaliczył 12 asyst.