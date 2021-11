Koronawirus torpeduje polską piłkę. Mecz w ekstraklasie odwołany

"Mecz 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy 2021/22 Radomiak Radom – Piast Gliwice został przełożony po zaleceniach Zespołu Medycznego PZPN w związku z aktualną sytuacją epidemiczną w zespole Piasta. Nowy termin spotkania zostanie podany odrębnie" – poinformowała Ekstraklasa.

Kolejny mecz Piasta Gliwice przełożony

Na razie nie wiadomo ilu piłkarzy i kto konkretnie jest zakażony koronawirusem. Gliwiczanie we wtorek mieli rozegrać mecz 1/8 finału Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze. Ten mecz również został przełożony na wniosek klubu z Gliwic. Nowy termin nie został jeszcze ustalony. Prawdopodobnie spotkanie zostanie rozegrane w trakcie rundy wiosennej.

Przełożenie spotkania to niezbyt dobra informacja dla Radomiaka, który z pewnością chciałby pójść za ciosem. Beniaminek to jak do tej pory największa rewelacja rozgrywek. Podopieczni Dariusza Banasika notują właśnie serię pięciu wygranych z rzędu i ośmiu meczów bez porażki. Ostatni raz zostali pokonani 25 września w meczu 9. kolejki (0:1 ze Stalą Mielec). Aktualnie zajmują piąte miejsce, a w swoim dorobku mają 28 punktów. Natomiast Piast zajmuje ósmą lokatę z 21 punktami na koncie.

Mecz Radomiaka z Piastem to nie jedyne spotkanie, które Ekstraklasa musi zmieścić w kalendarzu. Do rozegrania zostały jeszcze spotkania Legii z Bruk-Betem i Zagłębiem Lubin, a także Rakowa Częstochowa z Górnikiem Zabrze. Te spotkania zostały przełożone ze względu na występy tych klubów w europejskich pucharach.

