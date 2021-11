Sytuacja Legii Warszawa robi się dramatyczna. Jest oficjalny komunikat klubu

Legia Warszawa po ponad dwóch miesiącach przerwy przełamała niechlubną serię, wygrywając w niedzielę na własnym stadionie 1:0 po bramce Mattiasa Johanssona z Jagiellonią Białystok po siedmiu porażkach z rzędu w ekstraklasie, co było najgorszą serię klubu od 1936 roku.

Wygrana została okupiona kilkoma kontuzjami. Już na początku spotkania poważnie wyglądającej kontuzji doznał Artur Jędrzejczyk. Obrońca Legii zderzył się z Bojanem Nasticiem i boisko opuścił z opatrzonym barkiem. Jak się okazało, zawodnik złamał obojczyk i będzie musiał przejść operację. Przerwa zawodnika potrwa około dwóch miesięcy. Oznacza to, że Jędrzejczyk nie tylko nie zagra do końca roku, ale opuści też początek przygotowań do rundy wiosennej.

To nie jedyny piłkarz mistrza Polski, który doznał urazu. Jak poinformowała oficjalna strona klubowa Legii, urazów doznali również inni piłkarze - Rafael Lopes i Ernest Muci. "Rafael Lopes doznał urazu mięśnia biodra prawego. Powrót zawodnika do treningów nastąpi za około dwa tygodnie" - czytamy w komunikacie klubu.

Gorzej wygląda sytuacja z Albańczykiem. "Ernest Muci. Zawodnik Legii Warszawa skręcił staw skokowy w końcówce meczu 5. kolejki fazy grupowej Ligi Europy UEFA z Leicester City. Powrót piłkarza do treningów nastąpi za kilka tygodni" - poinformował portal.

To nie wszystkie problemy kadrowe, z jakimi musi się zmagać tymczasowy trener stołecznego zespołu, Marek Gołębiewski. W meczu z Jagiellonią z kontuzjami zeszli również Mattias Johansson i Lindsay Rose, który doznał złamania nosa po zderzeniu z Błażejem Augustynem. "W poniedziałek obrońca przejdzie operację. Jeśli wszystko będzie się szybko goiło, to być może w końcówce rundy jesiennej będzie mógł wybiec na murawę - oczywiście w specjalnej masce" - przekazał portal legia.net. W 87. minucie boisko opuścił również Luquinhas, któremu rywal przypadkowo wylądował na piszczelu, który jest stłuczony.

Oprócz tego niezdolni do gry są również Joel Abu Hanna, który w październiku uszkodził więzadła boczne w kolanie oraz łąkotkę w meczu Izraela z Mołdawią w el. MŚ, Lirim Kastrati, Kacper Kostorz i Bartosz Kapustka, który przechodzi rehabilitację po zerwaniu więzadła krzyżowego. Z kolei do gry po kontuzji wraca obrońca Maik Nawrocki.

W następnej kolejce legioniści zagrają na wyjeździe z Cracovią (niedziela). Wcześniej, w środę, zespół prowadzony przez Gołębiewskiego zagra z Motorem Lublin w Pucharze Polski.