Pierwsze doniesienia o kontuzji Jędrzejczyka. Fatalna wiadomość dla Legii

Legia Warszawa wreszcie się przełamała. Mistrzowie Polski wygrali w niedzielę z Jagiellonią Białystok 1:0 i przerwali serię siedmiu porażek z rzędu, co było najgorszą serią klubu od 1936 roku. W niedzielę decydującą bramkę dla legionistów zdobył Mattias Johansson.

Zwycięstwo będzie miało dla Legii słodko-gorzki smak. Już na początku spotkania poważnie wyglądającej kontuzji doznał Artur Jędrzejczyk. Obrońca Legii zderzył się z Bojanem Nasticiem i boisko opuścił z opatrzonym barkiem.

Legia wreszcie przełamuje katastrofalną serię! Zwycięstwo i awans w tabeli

Jędrzejczyk złamał obojczyk?

Rzecznika prasowa klubu - Izabela Kruk - poinformowała na Twitterze, że Jędrzejczyk doznał urazu barku, ale szczegółowe informacje nie są jeszcze znane. Portal Legia.net dodał jednak, że wszystko wskazuje na to, że Jędrzejczyk złamał obojczyk. To oznaczałoby, że zawodnik na pewno nie zagra do końca roku i straci też część przygotowań do rundy wiosennej.

Dla Legii to fatalna informacja. Obecnie kontuzjowani są też dwaj inni środkowi obrońcy - Joel Abu Hanna oraz Maik Nawrocki. Kłopoty zdrowotne legionistów pogorszyły się jeszcze w kolejnych minutach meczu z Jagiellonią.

Johansson, który zmienił Jędrzejczyka, zszedł w przerwie. W miejsce Szweda wszedł Lindsay Rose, który też doznał bolesnej kontuzji po zderzeniu z Błażejem Augustynem. W 87. minucie boisko opuścił Luquinhas, któremu rywal przypadkowo wylądował na piszczelu.

W następnej kolejce legioniści zagrają na wyjeździe z Cracovią (niedziela). Wcześniej, bo w środę, zespół Gołębiewskiego zagra z Motorem Lublin w Pucharze Polski.