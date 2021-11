Legia wreszcie przełamuje katastrofalną serię! Zwycięstwo i awans w tabeli

Był doliczony czas gry w pierwszej połowie, gdy po krótko rozegranym rzucie wolnym w pole karne Jagiellonii dośrodkował Filip Mladenović. Piłkę przed bramką gości zgrał Mahir Emreli, a z bliska wbił ją Mattias Johansson. Jak się okazało, był to gol na wagę złota dla Legii.

Legii, dla której niedzielna wygrana w lidze jest pierwszą od 19 września! Zespół Marka Gołębiewskiego przerwał fatalną serię siedmiu porażek w lidze z rzędu, co było najgorszym momentem klubu od 1936 roku, czyli sezonu, w którym Legia jedyny raz spadła z najwyższego poziomu rozgrywkowego.

Mistrzowie Polski nie tylko wygrali, ale też zachowali czyste konto, co w lidze nie zdarzyło im się od 14 sierpnia i wyjazdowej wygranej z Wartą Poznań (2:0). W 71. minucie kibicom i piłkarzom Legii na pewno jednak serca podskoczyły do gardła. To wtedy do bramki trafił Israel Puerto, jednak gol nie został uznany, bo Hiszpan był na spalonym.

Legia wreszcie zwycięska

Niedługo później taka sama sytuacja spotkała legionistów. Z lewej strony podał Josue, a gola strzelił Tomas Pekhart. Szwed, tak samo jak Puerto, był jednak na spalonym.

Zespół Gołębiewskiego się przełamał, ale to zwycięstwo ma słodko-gorzki smak. W meczu z Jagiellonią kontuzji doznało kilku piłkarzy Legii. Na początku spotkania po zderzeniu z rywalem obojczyk uszkodził Artur Jędrzejczyk. Johansson, który go zmienił, zszedł w przerwie. W miejsce Szweda wszedł Lindsay Rose, który też doznał bolesnej kontuzji po zderzeniu z Błażejem Augustynem. W 87. minucie boisko opuścił też Luquinhas, któremu rywal przypadkowo wylądował na piszczelu.

Mimo zwycięstwa Legia nie opuściła strefy spadkowej. Zespół Gołębiewskiego awansował o jedną pozycję jest na 16. miejscu w tabeli, ma 12 punktów, czyli tyle samo, ile Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Legioniści rozegrali o jeden mecz mniej. Jagiellonia z 21 punktami jest na 11. pozycji.

W następnej kolejce legioniści zagrają na wyjeździe z Cracovią (niedziela). Wcześniej, bo w środę, zespół Gołębiewskiego zagra z Motorem Lublin w Pucharze Polski. Jagiellonia w sobotę podejmie Górnika Łęczna.