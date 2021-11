Lech wygrywa w derbach Poznania. Umacnia się na pozycji lidera ekstraklasy

Była 53. minuta meczu, gdy z prawej strony w pole karne dośrodkował Joel Pereira, a pierwszego w tym sezonie gola strzelił Antono Milić. Obrońca Lecha Poznań doskonale odnalazł się tuż przed bramą Warty i dał gospodarzom upragnione prowadzenie. Prowadzenie, które w niedzielne popołudnie wcale nie było oczywiste.

Trafienie Milicia sprawiło, że Maciej Skorża oraz piłkarze i kibice Lecha mogli odetchnąć. Chociaż gospodarze byli zdecydowanym faworytem derbów, to w niedzielę długo nie mogli poradzić sobie z bardzo dobrze broniącą Wartą. Co więcej, to goście jako pierwsi stworzyli lepsze okazje do strzelenia gola.

Przed przerwą bohaterem Lecha był Filip Bednarek. Bramkarz Lecha w jednej sytuacji popisał się fenomenalną, podwójną interwencją. Najpierw Bednarek odbił uderzenie Jaysona Papeau, a późnej szybko zebrał się z linii i poradził sobie jeszcze ze strzałem Adama Zrelaka. Tuż po rozpoczęciu drugej połowy swoją szansę miał też Szymon Czyż, ale i jego uderzenie złapał Bednarek.

Lech pokonał Wartę w derbach Poznania

Warta zmarnowała swoje szanse, za to skutecznością błyszczał Lech. 11 minut po bramce Milicia z rzutu wolnego w pole karne Warty dośrodkował Nika Kwekweskiri. Do dogrania Gruzina dopadł Mikael Ishak, który mocnym uderzeniem głową nie dał szans Adrianowi Lisowi, podwyższył prowadzenie gospodarzy na 2:0 i zapewnił zespołowi Skorży kolejne trzy punkty.

Po 16 kolejkach Lech jest liderem tabeli z 35 punktami. Poznaniacy mają trzy punkty więcej od Pogoni Szczecin, pięć więcej od Lechii Gdańsk i sześć więcej od Rakowa Częstochowa, który rozegrał o jeden mecz mniej. W niedzielę poznaniacy zagrają na wyjeździe z Zagłębiem Lubin. Wcześniej, bo w środę czeka ich spotkanie z Garbarnią Kraków w Pucharze Polski.

Warta z 11 punktami na koncie zajmuje 16. miejsce w tabeli. Zespół Dawida Szulczka ma o jeden punkt mniej niż znajdujący się poza strefą spadkową Bruk-Bet Termalica Nieciecza. W poniedziałek, 6 grudnia, Warta podejmie Wisłę Kraków.