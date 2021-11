Podolski dostał pytanie o Loewa. "W d**ie sobie też kopiesz"

Joachim Loew to nie tylko znakomity trener, który odniósł sporo sukcesów z reprezentacją Niemiec, ale też człowiek z dość nietypowymi zachowaniami na ławce trenerskiej. Niemiecki szkoleniowiec "zasłynął" tym, że grzebał sobie w spodniach, po czym powąchał rękę (w meczu Euro 2016 z Ukrainą). Podczas tego samego meczu dłubał w nosie, a wcześniej, choćby na mistrzostwach świata w RPA, czy mundialu w Brazylii...zjadał to, co udało mu się nosa wygrzebać. W innym meczu Loew... powąchał swoje pachy.

"A Ty nie dziubiesz w nosie?"

Joachim Loew oczywiście stał się bohaterem memów i filmików w sieci. O jego nietypowe zachowanie podczas meczów spytany został Lukas Podolski, który był gościem kanału "Meczyki" na Youtube.

- A Ty nie dziubiesz w nosie? Na trybunach robisz to na pewno, ale kamery nie są na ciebie skierowane. W d**ie sobie też kopiesz albo drapiesz - odpowiedział Lukas Podolski do dziennikarza Meczyki.pl.

- Gdy dziennikarze pytali mnie o to na konferencji prasowej, to odpowiedziałem na zasadzie "k**wa, no co, każdy sobie w nosie kopie, albo podrapie się po jajach. To jest normalne. Co to jest za problem?. Ludzie zawsze próbują tworzyć skandale, a ja na to patrzę na luzie - dodał były reprezentant Niemiec.

Podolski w sobotę zdobył wyjątkowej urody bramkę w wygranym, 2:1 wyjazdowym meczu z Górnikiem Łęczna. Dla tego zawodnika to drugie trafienie w tym sezonie.

