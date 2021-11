Kolejny cios dla Legii Warszawa. Sytuacja robi się dramatyczna

Legia Warszawa od kilku tygodni zmaga się z ogromnymi problemami. W konsekwencji fatalnych wyników w ekstraklasie ze stanowiska trenera pierwszej drużyny zwolniony został Czesław Michniewicz. Zastąpił go tymczasowo dotychczasowy trener rezerw Marek Gołębiewski, ale gra w dalszym ciągu się nie poprawiła. Po zmianie na ławce trenerskiej mistrzowie Polski wygrali zaledwie jedno spotkania - z trzecioligowym Świtem Skolwin (1:0) w Pucharze Polski. W dodatku zarządu klubu ma spore problemy ze znalezieniem nowego trenera.

Koszmar Legii. Najlepszy strzelec wypada z gry do końca roku

W ubiegły czwartek Legia Warszawa przegrała kolejne spotkanie. Tym razem mistrzowie Polski usieli uznać wyższość Leicester City (1:3) w wyjazdowym spotkaniu fazy grupowej Ligi Europy. Ta porażka oznacza, że drużyna prowadzona przez Marka Gołębiewskiego potrzebuje zwycięstwa w ostatnim spotkaniu ze Spartakiem Moskwa, aby awansować do fazy pucharowej.

Może być to jednak jeszcze bardziej utrudnione, ponieważ w meczu z Leicester Legia straciła swojego najlepszego napastnika - Ernesta Muciego. Albańczyk znalazł się w wyjściowym składzie mistrzów Polski na to spotkanie, ale nie dotrwał on do końca i opuścił boisko z urazem w samej końcówce. Warszawianie musieli więc kończyć mecz w "dziesiątkę", ponieważ wykorzystali już limit zmian.

Jak informuje portal sport.tvp.pl, Ernest Muci doznał poważnej kontuzji stawu skokowego, która wykluczy go z gry już do końca rundy jesiennej. Leczenie tego urazu potrwa prawdopodobnie około dwóch-trzech tygodni, co oznacza, że Albańczyk wróci prawdopodobnie na boisko dopiero w 2022 roku.

Muci rozegrał już w tym sezonie 24 spotkania w barwach Legii Warszawa, w których zdobył pięć bramek i zaliczył jedną asystę.