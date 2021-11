Mioduski uderzył w Michniewicza, ale sam przyznał się do "presji mediów i ekspertów"

Sezon 2021/22 to istny koszmar dla Legii Warszawa. Mistrzowie Polski w niedzielę zanotowali siódmy przegrany mecz z rzędu i to w dramatycznych okolicznościach. Legia przegrywała na wyjeździe 0:2 z Górnikiem Zabrze, ale w drugiej połowie w ciągu niespełna dwóch minut doprowadziła do remisu. Do Warszawy wróciła jednak z niczym, bo w 96. minucie Krzysztof Kubica dał Górnikowi trzy punkty. Legia zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli i ma tyle samo punktów co ostatni Górnik Łęczna.

Cenę za złe wyniki zespołu zapłacił Czesław Michniewicz, który został zwolniony po porażce z Piastem Gliwice 1:4. Na jego miejsce zatrudniony został Marek Gołębiewski, który do tej pory prowadził rezerwy. Nowy szkoleniowiec nie wyprowadził Legii z marazmu. Udało mu się jedynie pokonać Świt Skolwin w Pucharze Polski. W ekstraklasie i Lidze Europy warszawska drużyna nadal przegrywa.

Przed czwartkowym meczem z Leicester na oficjalnej stronie Legii Warszawa ukazał się wywiad z prezesem Dariuszem Mioduskim. Właściciel Legii tłumaczył ostatnie zmiany na ławce trenerskiej. Mioduski podzielił się też swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi przyczyn kryzysu Legii, zarzucając niejako Michniewiczowi złe przygotowanie drużyny do sezonu.

- Przyczyn obecnego kryzysu jest kilka. Dostrzegałem zastój w rozwoju drużyny już od meczu z Pogonią w poprzednim sezonie. Natomiast najważniejsza z nich, to nieodpowiednie przygotowanie do sezonu oraz nieodpowiednie przygotowanie fizyczne i mentalne do rywalizacji na trzech frontach. Wpadliśmy też w poczucie samozadowolenia. Po awansie do Ligi Europy wszystkim wydawało się, że liga wygra się sama. Tymczasem każda kolejna porażka powodowała, że wpadliśmy w swego rodzaju „korkociąg". Wszystkim nam towarzyszy coraz większe napięcie i presja, co jest zrozumiałe, ale musimy sobie z tym poradzić. Natomiast szukając głębszych przyczyn, z pewnością widzimy, że krótkotrwałe nastawienie na wynik w dłuższej perspektywie powoduje zbytnie rozluźnienie po osiągnięciu celu, jakim były mistrzostwa Polski czy awans do europejskich pucharów – ocenił Mioduski.

- Rozmawialiśmy z trenerem [Michniewiczem – red.] regularnie, przekazywałem swoje uwagi i sugestie, bo wszyscy widzieliśmy, co się dzieje, że nie idziemy we właściwym kierunku. Sam trener przyznawał, że dostał bardzo dużo czasu na wyjście z kryzysu, ale to nie przynosiło efektu – dodał właściciel Legii, tłumacząc zwolnienie szkoleniowca.

Mioduski tłumaczył też wybór Gołębiewskiego na trenera w ten sposób, że Legia nie chciała zatrudniać "strażaka" z zewnątrz. Nie jest jednak tajemnicą, że Gołębiewski to tylko opcja tymczasowa. W tym samym wywiadzie Mioduski przyznał, że chce zatrudnić Marka Papszuna. Właściciel Legii ma nadzieję, że Papszun, który przeszedł długą drogę z Rakowem i wprowadził ten klub do ekstraklasy, rozwinie także i Legię. Mioduski uważa, że zatrudniał trenerów na wynik, a wpływ na to miała mieć presja ze strony otoczenia.

- W ostatnich latach dokonywaliśmy częstych zmian na pozycji trenera. Można stwierdzić, że potencjalnym błędem, który biorę na klatę, było zatrudnianie trenerów przede wszystkim pod wynik, pod presją czasu, pod presją mediów i różnego typu ekspertów. Podejmowaliśmy takie decyzje, bo zawsze najważniejsze było zdobycie mistrzostwa Polski i zazwyczaj ten cel osiągaliśmy. I choć zatrudniani trenerzy gwarantowali nam krótkotrwały sukces, w dłuższej perspektywie drużyna się nie rozwijała. I tak też było przy trenerze Michniewiczu, który miał przecież odpowiedni warsztat i doświadczenie – powiedział Mioduski.

Legia zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli ekstraklasy. Ma tyle samo punktów (dziewięć) co ostatni Górnik Łęczna. W czwartek Legia przegrała w Lidze Europy z Leicester 1:3 i bardzo skomplikowała sobie sprawę awansu do następnej rundy. W niedzielę mistrzów Polski czeka mecz domowy z Jagiellonią Białystok.

