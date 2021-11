Były piłkarz Legii komentuje słowa prezesa Mioduskiego: Gaszenie pożaru za pomocą benzyny

- Przepraszam za to miejsce w tabeli, na którym jesteśmy. Ta sytuacja nigdy nie powinna mieć miejsca - rozpoczął Dariusz Mioduski, z którym wywiad trafił na oficjalną stronę Legii Warszawa. Wszyscy czekali na oficjalne stanowisko prezesa klubu po tym, jak zespół zalicza wtopę, za wtopą.

Dariusz Mioduski uderzył w trenera i piłkarzy? "Wypadałoby nie komentować tego wywiadu"

Dariusz Mioduski powiedział, że wie, gdzie powstały problemu aktualnego kryzysu. - Dostrzegałem zastój w rozwoju drużyny już od meczu z Pogonią w poprzednim sezonie. Natomiast najważniejsza z nich to nieodpowiednie przygotowanie do sezonu oraz nieodpowiednie przygotowanie fizyczne i mentalne do rywalizacji na trzech frontach. Wpadliśmy też w poczucie samozadowolenia - powiedział prezes Legii.

Nie ma co ukrywać, że tego rodzaju wypowiedzi uderzają m.in. w byłego trenera Czesława Michniewicza, a także w zawodników. Dlaczego prezes zdecydował się właśnie na taką retorykę? - Jaki był cel tego wywiadu? W takim momencie sezonu. Przed meczem? Nie widzę punktu zaczepienia - zastanawiał się Michał Zachodny, dziennikarz Viaplay Sport.

- Nie wiem, na co musimy uważać. Najbardziej wypadałoby nie komentować tego wywiadu. Nie wiem, jak się do tego odnieść. Michał wspomniał, że nie widzi celu. Podejrzewam, że ten wywiad wywoła kolejne reakcje i to nie poprawi atmosfery ani wokół Legii, ani w samej Legii. Troszeczkę gaszenie pożaru za pomocą benzyny - dodał Wojciech Kowalewski przy okazji meczu Leicester City z Legią Warszawa w fazie grupowej Ligi Europy.

Legia Warszawa wciąż szuka swojej drogi, a jej piłkarze przegrali w czwartkowy wieczór piąte spotkanie z rzędu - w tym dwa w Lidze Europy. Drużyna od czasu odejścia Czesława Michniewicza nie radzi sobie lepiej. Obecnie prowadzi ją Marek Gołębiewski, choć Mioduski przyznał otwarcie, że chciałby do klubu sprowadzić Marka Papszuna, obecnie szkoleniowca Rakowa Częstochowa.