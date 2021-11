Prezes Rakowa skomentował informacje ws. Papszuna. "Konkretów nie ma, bo nie ma tematu"

Po porażce Legii Warszawa z Górnikiem Zabrze (2:3), która jest już siódmą przegraną mistrza Polski z rzędu w ekstraklasie, portal WP SportoweFakty napisał, że Legia zdążyła się już porozumieć z trenerem Rakowa Częstochowa Markiem Papszunem, aby ten już zimą objął zespół ze stolicy.

Sam Papszun w rozmowie ze Sport.pl zaprzeczył tym doniesieniom. Natomiast przed meczem Legii Warszawa z Leicester City w Lidze Europy całą sytuację skomentował prezes Rakowa, Wojciech Cygan. Stwierdził on w rozmowie z Viaplay, że nie rozmawiał z Dariuszem Mioduskim o przejściu Papszuna do Legii. - Kontakt z prezesem Mioduskim mam dość często, ale do tej pory nie dotyczył on sytuacji trenerskiej – powiedział.

Prezes Rakowa nie wykluczył transferu Papszuna. "Wszystko jest możliwe"

Nie wykluczył jednak, że Papszun do Legii może wkrótce trafić. - W polskiej piłce wszystko jest możliwe i nie można wykluczyć żadnego scenariusza. W chwili obecnej trener ma ważną umowę z Rakowem do końca sezonu, a ja mam nadzieję, że ta umowa zostanie przedłużona. To nie jest tak, że nie czytamy gazet. Rozmawiamy ze sobą, natomiast podchodzimy do tego tematu zupełnie spokojnie. Koncentrujemy się na tym, żeby zdobyć w lidze jak największą liczbę punktów. Myślę, że to jest w tej chwili najważniejsze, bo ostatnio tych punktów za dużo nie zdobywamy – powiedział.

Wojciech Cygan nie chciał też zdradzić, czy istnieje klauzula, którą Legia musiałaby zapłacić Rakowowi, gdyby klub chciał go ściągnąć do siebie już zimą. - Konkretów więcej nie ma, bo na chwilę obecną nie ma tematu – zakończył swoją wypowiedź prezes Rakowa.

Raków Częstochowa zajmuje czwarte miejsce w tabeli ekstraklasy z 26 punktami na koncie. Częstochowianie tracą do prowadzącego Lecha Poznań sześć punktów, ale mają o dwa mecze rozegrane mniej. W poniedziałek Raków zmierzy się na wyjeździe z Cracovią. Legia Warszawa jest z kolei przedostatnia z dorobkiem ledwie dziewięciu punktów.

