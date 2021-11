Bezlitosne słowa legendy Legii Warszawa. "Oni są chorobą klubu"

Legia Warszawa notuje fatalną passę w rozgrywkach Ekstraklasy. Mistrzowie Polski nie wygrali żadnego z siedmiu ostatnich spotkań w lidze i zajmują przedostatnie miejsce w tabeli, mając tyle samo punktów, co Górnik Łęczna (9). Nieco lepiej sytuacja wygląda w fazie grupowej Ligi Europy, gdzie zespół prowadzony przez Marka Gołębiewskiego wciąż ma szanse na awans co najmniej do fazy pucharowej Ligi Konferencji Europy.

Dariusz Czykier to jedna z legend Legii Warszawa. Pomocnik występował w barwach Wojskowych w latach 1990-1993, 1997-1999 i w sezonie 1999/2000. Czykier w tym czasie zagrał w 214 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 32 bramki. Z nim w składzie Legia zdobyła Puchar Polski (sezon 1989/1990) oraz mistrzostwo kraju (1993/1994).

Dariusz Czykier krytykuje postawę obcokrajowców w Legii Warszawa. "Piłkarze wybitnie tranzytowi"

Dariusz Czykier rozmawiał z "Przeglądem Sportowym" przed meczem Legii Warszawa z Leicester City na King Power Stadium. Były piłkarz Wojskowych skrytykował postawę obcokrajowców występujących w zespole mistrza Polski. "Moim zdaniem dzisiejszą chorobą Legii Warszawa są obcokrajowcy. Oni wyraźnie nie są zainteresowani graniem na 100 procent swoich możliwości. Chce im się grać na góra 70 procent. Wyglądają na wybitnie tranzytowych piłkarzy, którzy świetnie zarabiają, ale nie są przywiązani do miejsca i klubu" - powiedział.

Czykier odniósł się też do spotkania Legii Warszawa z Jagiellonią Białystok, które odbędzie się w najbliższą niedzielę. 55-latek uważa, że zespół prowadzony przez Ireneusza Mamrota dobrze się prezentuje w lidze. "Zespół gra rozsądnie, mierzy siły na zamiary i chce grać w piłę, czyli do przodu. Do tego wiedzą, o co chodzi i widać tam pomysł na granie, choć błędy się zdarzają. Jagiellonia potrafi dłużej utrzymać się przy piłce, a to w naszej lidze jest wartością. Dziś w Jagiellonii nie ma kompleksów" - dodał Czykier.

Mecz Legii Warszawa z Leicester City odbędzie się w czwartek 25 listopada o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna do obejrzenia na żywo w systemie Viaplay. Relacja na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.