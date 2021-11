Peszko reaguje na wpis Podolskiego o Legii. "W tańcu się nie pier..."

Po meczu Legii Warszawa z Górnikiem Zabrze rywalizacja pomiędzy środowiskami obu drużyn przeniosła się do mediów społecznościowych. Zaczęło się od wpisu strzelca jednej z bramek w wygranym 3:2 przez zabrzan spotkaniu, Lukasa Podolskiego.

Podolski krytykowany za wpis po meczu Legia-Górnik. "Jesteś debilem"

Piłkarz najpierw wrzucił na swój profil na Twitterze zdjęcie transparentu z trybun: "Chociaż w Zabrzu śmierdzi i bieda, za Legią na wyjazd jechać trzeba. 21.11". Zaraz po meczu podpisał je i skierował do kibiców Legii słowa: "Miło, że byliście w Zabrzu", wysyłając do nich również ironicznego buziaka. Później pojawiła się już seria jego wpisów uderzających w kibiców z Warszawy.

Jego zachowanie skrytykował choćby Łukasz "Juras" Jurkowski. "Hej Podolski, jesteś debilem. Chyba że nie masz kontroli nad prowadzeniem konta w SM [social mediach]. Zatrudniając takiego barana, potwierdzasz moją tezę" - napisał.

Peszko broni Podolskiego. "Wiem, że się w tańcu nie pier...."

Teraz w obronie mistrza świata z 2014 roku stanął Sławomir Peszko. "Poldi sam chętnie korzysta z Twittera i osobiście tam pisze. Znam go na tyle długo, że wiem, że się w tańcu nie pier.... Po prostu mówi i pisze to, co myśli. Tak samo jak jest czasami zadziorny na boisku, tak samo zdarza mu się być agresywnym w mediach" - napisał były kolega Podolskiego z FC Koeln w felietonie dla portalu meczyki.pl.

- Kto jako małolat, grając w reprezentacji Niemiec, potrafił dać z liścia, spoliczkować Michaela Ballacka, wtedy bodajże kapitana niemieckiej kadry? Właśnie "Poldi". Myślicie, że on się przejmuje jakimiś kilkoma wpisami kibiców w internecie albo takimi słowami dziennikarzy? - dodał Peszko.