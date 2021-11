Menedżer Teodorczyka krótko o powrocie do ekstraklasy. Jest komentarz

Według portalu torinogranata.it, Łukaszem Teodorczykiem interesują się kluby z Serie B i z Belgii, ale najbardziej prawdopodobny jest jego transfer do Jagiellonii. Postanowiliśmy więc sprawdzić, czy temat powrotu do Białegostoku faktycznie jest możliwy. - Kompletna bzdura - usłyszał Jakub Seweryn, dziennikarz Sport.pl, od agenta napastnika Udinese, Marcina Kubackiego.

Teodorczyk wyjechał z Polski w 2014 roku, kiedy odszedł z Lecha Poznań do Dynama Kijów. Łącznie w polskiej lidze - w barwach Kolejorza i Polonii Warszawa - zagrał 81 spotkań, w których zdobył 33 bramki i zanotował 18 asyst.

Po przygodzie w Dynamie Kijów wyjechał do Belgii, gdzie stał się gwiazdą. W barwach Anderlechtu Bruksela został królem strzelców, strzelając 22 gole w sezonie 2016/17. Następny sezon nie był aż tak udany, ale udało mu się zdobyć 10 bramek w 24 meczach i Teodorczyk odszedł z Anderlechtu do Udinese Calcio.

We Włoszech jego kariera wyraźnie wyhamowała. We włoskim zagrał w 32 spotkaniach i zdobył tylko jednego gola w Serie A. W sezonie 2020/21 został wypożyczony do belgijskiego Charleroi, ale tam w 15 meczach nie trafił do siatki. 30-latek liczy więc na to, że odbuduje się w Polsce.

Teodorczyk grał na mundialu w Rosji

Teodorczyk ma na koncie również występy w reprezentacji Polski. Zaliczył 19 spotkań i strzelił w nich cztery gole. W 2018 roku znalazł się w kadrze na mistrzostwa świata w Rosji. Zagrał 17 minut z Kolumbią i 10 minut z Japonią. Później już nie wystąpił z orłem na piersi.