Teodorczyk blisko powrotu! Sensacyjny powrót do ekstraklasy coraz bliżej

Według portalu torinogranata.it do Jagiellonii Białystok może wkrótce trafić Łukasz Teodorczyk. Pewne jest, że Polak wkrótce odejdzie z Udinese. Jego kontrakt z klubem obowiązuje tylko do czerwca 2022, a jego pozycja w zespole jest fatalna. Teodorczyk nie został nawet zgłoszony do rozgrywek Serie A, więc nie zagrał w lidze ani minuty.

Łukasz Teodorczyk może wrócić do Polski

Kwestią czasu jest więc zmiana klubu. Jak informują Włosi, Teodorczykiem interesują się kluby z Serie B i z Belgii, ale najbardziej prawdopodobny jest jego powrót do Polski. Jego usługami miałaby być zainteresowana właśnie Jagiellonia. Dla Teodorczyka były to powrót do ekstraklasy, z której wyjechał w 2014 roku, kiedy odszedł z Lecha Poznań do Dynama Kijów. Łącznie w polskiej lidze zagrał 81 spotkań, w których zdobył 33 bramki i zanotował 18 asyst. W Polsce reprezentował barwy Lecha i wcześniej Polonii Warszawa.

Potem kontynuował swoją karierę za granicą. Po przygodzie w Dynamie Kijów wyjechał do Belgii, gdzie stał się gwiazdą i wyrobił sobie nazwisko. Trafił do Anderlechtu Bruksela i w barwach tej ekipy został królem strzelców, strzelając 22 gole w sezonie 2016/17. Następny sezon nie był tak udany, ale udało mu się zdobyć 10 bramek w 24 meczach i Teodorczyk odszedł z Anderlechtu do Udinese Calcio.

Tam jego kariera wyraźnie wyhamowała. We włoskim klubie we wszystkich rozgrywkach zagrał w 32 spotkaniach i zdobył tylko jednego gola w Serie A. W sezonie 2020/21 został wypożyczony do belgijskiego Charleroi, ale tam w 15 meczach nie trafił do siatki. 30-latek liczy więc na to, że odbuduje się w Polsce.

Teodorczyk ma na koncie również występy w reprezentacji Polski. Zaliczył 19 spotkań i strzelił w nich cztery gole. W 2018 roku znalazł się w kadrze na mistrzostwa świata w Rosji. Zagrał 17 minut z Kolumbią i 10 minut z Japonią.