Boniek wbija kij w mrowisko. "No to ile? Pytanie bardzo na czasie"

Warszawski klub do dzisiaj nie pogodził się z odebraniem tytułu i wciąż uważa go za zdobyty. W piątek wieczorem były zawodnik Legii i Wisły Kraków, Grzegorz Szeliga, zamieścił na Facebooku wpis, w którym przyznał się do sprzedania spotkania z 1993 roku. "Ja, Grzegorz Szeliga, sprzedałem mecz w 1993 roku Legia - Wisła. Chcę się poddać karze. Przepraszam kibiców Legii i Wisły" - napisał Szeliga.

W poniedziałek Szeliga porozmawiał z portalem TVP Sport i potwierdził swoje szokujące słowa. - To jest prawda. Sprzedałem ten mecz. Dostałem pieniądze w Krakowie. Nie wiem, czy inni dostali. Ile? Nie pamiętam, bo po drodze była denominacja. Była czwórka z przodu na pewno - powiedział.

I dodał: Grałem w Legii, grałem w Wiśle. Zrobiłem, co zrobiłem. Moi synowie grają w piłkę i duży żal mają do mnie. Ale ja się biłem z tym przez 30 lat. 30 lat nie mogłem się przejrzeć w lustrze. Mam 53 lata i dostałem pieniądze za to, by nie strzelać w tym meczu. To najszczersza prawda. Nigdy w życiu nie robiłem takich rzeczy… Wiem, że będę miał przechlapane, ale nie robię tego dla rozgłosu. Chcę, żeby cała Polska wiedziała, że ten mecz był sprzedany.

Do całej sytuacji odniósł się były prezes PZPN Zbigniew Boniek, który na swoim koncie w mediach społecznościowych zamieścił prowokujący wpis, którego treść uderza w kibiców, a także władze Legii Warszawa. - No to ile tych tytułów Mistrza Polski zdobyła Legia? Pytanie bardzo na czasie po "spowiedzi" kolegi Szeligi? Co na to kibice i władze klubu? Temat na pewno bardzo gorący - napisał Boniek na Twitterze.

To jeden z najbardziej kontrowersyjnych dni w historii najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. 20 czerwca 1993 roku odbyła się ostatnia kolejka sezonu 1992/93. Przed nią w lidze prowadziła Legia Warszawa, która miała 47 punktów, czyli tyle samo, ile Łódzki Klub Sportowy.

Dzień ten został nazwany "niedzielą cudów". Wszystko przez to, że łodzianie wygrali u siebie z Olimpią Poznań 7:1, a legioniści wygrali na wyjeździe z Wisłą Kraków 6:0. PZPN, mimo że nikomu korupcji oficjalnie nie udowodnił, anulował wyniki obu spotkań. Dzięki temu mistrzostwo Polski zdobył Lech Poznań, a Legia i Łódzki KS nie zostały dopuszczone do europejskich pucharów.